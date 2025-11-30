De las bajadas de tipos que quiere Silicon Valley a Kabul, que puede ser la primera capital sin agua ya que su precio roza el del alquiler

"A los comerciantes e industriales, sus propios sofismas les convencen fácilmente de que favorecer el interés privado de una parte de la sociedad actúa en beneficio de toda la sociedad". La veracidad de esa frase -que no es de Marx o Keynes, sino de Adam Smith- ha sido demostrada por el financiero de Silicon Valley David Sacks, que trabaja a tiempo parcial en el Gobierno de Donald Trump como criptozar (sin que en ello haya, por supuestísimo, ningún conflicto de interés).
| etiquetas: eeuu , trump , economía