Badalona requisará los patinetes que circulen sin seguro o con el motor manipulado

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha anunciado este mediodía en rueda de prensa que desde hoy entra en vigor la modificación de la ordenanza que regula el..

7 comentarios
AlienRoja
Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo
fingulod
#1 Se puede estar en contra del personaje. Pero en esto tiene razón y hay que dársela.
celyo
#1 de todas maneras me hace gracia esto

El alcalde ha hecho hincapié en que la nueva ordenanza “se aplicará con rigor a aquellos que hagan uso de los patinetes para la comisión de delitos como tirones o usarlos para huir”

entiendo que si no delinquen, serán también rigurosos :-P

Es como que tuviera que meter la puntilla.
Suigetsu
#3 Básicamente no van a preguntar a todos los que vayan con patinete pidiendo el seguro. Los que roban les van a confiscar el patinete... Tendrán que robar otro. xD
platypu
#3 Osea que te molesta que se actue mas con delincuentes que con un ciudadano normal
celyo
#5 me molesta que no se actúe con rigor con aquellos que inflingen la ley.
MoñecoTeDrapo
La requisa de bienes es ilegal. La propiedad privada puede ser si acaso expropiada, mediando justiprecio y por causa de interés general o embargados para pagar una deuda, con límites. La requisa es un robo.
0 K 11

