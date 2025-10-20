·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4966
clics
El vídeo del Ministerio de Vivienda que no ha sentado como creían: "Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros"
4816
clics
VÍDEO | Josema Yuste asegura que no trabaja por culpa de Pedro Sánchez y desata carcajadas en redes
4674
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
4683
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
3115
clics
El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
más votadas
696
Mazón evita aclarar qué ha hecho con los 12 millones donados por ciudadanos y empresas para víctimas de la Dana
373
Genocida no cumple su palabra
389
Israel lanzó "153 toneladas de bombas" en Gaza y acusó a Hamas de violar la tregua
361
La Fiscalía investiga a seis colegios religiosos por un presunto fraude en el uso de dinero público para pagar a profesores
472
La comunidad universitaria no descarta una huelga indefinida contra Ayuso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
30
clics
Badalona requisará los patinetes que circulen sin seguro o con el motor manipulado
El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha anunciado este mediodía en rueda de prensa que desde hoy entra en vigor la modificación de la ordenanza que regula el..
|
etiquetas
:
badalona
,
patinetes
,
albiol
,
seguro obligatorio
13
3
0
K
93
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
93
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
AlienRoja
Sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo
11
K
113
#2
fingulod
#1
Se puede estar en contra del personaje. Pero en esto tiene razón y hay que dársela.
0
K
8
#3
celyo
*
#1
de todas maneras me hace gracia esto
El alcalde ha hecho hincapié en que la nueva ordenanza “se aplicará con rigor a aquellos que hagan uso de los patinetes para la comisión de delitos como tirones o usarlos para huir”
entiendo que si no delinquen, serán también rigurosos
Es como que tuviera que meter la puntilla.
1
K
26
#4
Suigetsu
#3
Básicamente no van a preguntar a todos los que vayan con patinete pidiendo el seguro. Los que roban les van a confiscar el patinete... Tendrán que robar otro.
2
K
36
#5
platypu
#3
Osea que te molesta que se actue mas con delincuentes que con un ciudadano normal
0
K
6
#6
celyo
#5
me molesta que no se actúe con rigor con aquellos que inflingen la ley.
0
K
15
#7
MoñecoTeDrapo
*
La requisa de bienes es ilegal. La propiedad privada puede ser si acaso expropiada, mediando justiprecio y por causa de interés general o embargados para pagar una deuda, con límites. La requisa es un robo.
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El alcalde ha hecho hincapié en que la nueva ordenanza “se aplicará con rigor a aquellos que hagan uso de los patinetes para la comisión de delitos como tirones o usarlos para huir”
entiendo que si no delinquen, serán también rigurosos
Es como que tuviera que meter la puntilla.