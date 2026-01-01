Badalona: gobernar contra los de abajo

Desde una perspectiva antropológica, lo que vemos en Badalona es un proceso clásico de reordenación urbana: limpieza social, control del espacio público y producción de una identidad urbana excluyente. El conflicto no es accidental, es estructural. Gobernar la ciudad se convierte en administrar quién puede quedarse y quién debe irse. García Albiol no gobierna solo con decretos y desalojos, sino con símbolos, relatos y miedos.
| etiquetas: badalona , garcía albiol , partido popular , gobierno , pobres
Quizás deberían pensar en un discurso de más control, facilitemos visados y permisos de residencia desde sus países de origen, para controlar quien está aquí, en vez de apelar por llamar puto nazi a todo el mundo por criticar la seguridad, seguridad qué ya se compara con los 80, hace 50 años.
Creo que hasta que no desaparezcan partidos como podemos, que si, soy consciente que en unos inicios todo el mundo apoyaba a… » ver todo el comentario