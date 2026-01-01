Badalona: gobernar contra los de abajo

Desde una perspectiva antropológica, lo que vemos en Badalona es un proceso clásico de reordenación urbana: limpieza social, control del espacio público y producción de una identidad urbana excluyente. El conflicto no es accidental, es estructural. Gobernar la ciudad se convierte en administrar quién puede quedarse y quién debe irse. García Albiol no gobierna solo con decretos y desalojos, sino con símbolos, relatos y miedos.