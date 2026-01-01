edición general
Badalona: gobernar contra los de abajo

Desde una perspectiva antropológica, lo que vemos en Badalona es un proceso clásico de reordenación urbana: limpieza social, control del espacio público y producción de una identidad urbana excluyente. El conflicto no es accidental, es estructural. Gobernar la ciudad se convierte en administrar quién puede quedarse y quién debe irse. García Albiol no gobierna solo con decretos y desalojos, sino con símbolos, relatos y miedos.

Amoniaco #1 Amoniaco *
Quizás la estrategia de "fascistas" nazis ultra derecha, fachas " no funciona un carajo.
Quizás deberían pensar en un discurso de más control, facilitemos visados y permisos de residencia desde sus países de origen, para controlar quien está aquí, en vez de apelar por llamar puto nazi a todo el mundo por criticar la seguridad, seguridad qué ya se compara con los 80, hace 50 años.
Amoniaco #2 Amoniaco *
Cuando veo un clip de este tema en badalona, siempre sale hablando gente obrera, siempre. Ahí no sale un pavo con chaqueta y botas con la cabeza rapada. Tampoco un pijo con el jersey en los hombres y pelo engominado. Veo esta gente y pienso, son los mismos oque en 2008 pedían justicia, trabajo, etc, etc, fuera la ley mordaza, y luego sale uno de podemos a llamarles nazis.
Creo que hasta que no desaparezcan partidos como podemos, que si, soy consciente que en unos inicios todo el mundo apoyaba a…   » ver todo el comentario
