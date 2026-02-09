edición general
Bad Bunny planta la bandera latina en la Super Bowl 2026 para reivindicar que América es mucho más que EEUU

El astro puertorriqueño firma una actuación brillante cargada de mensajes y con la simbólica y estelar aparición de Lady Gaga

cenutrios_unidos
Joder que Bad Bunny sea un referente me hace desear que nos caiga un meteorito...estamos cayendo muy bajo.
Supercinexin
Bandera hispana, en todo caso. "Latino" es un invento de anglosajones y gabachos para borrar a España de la Historia.
Golan_Trevize
Quién iba a decir que en 2026 "Conejito Malo" iba a ser el nuevo héroe del menéame xD
mitocondriaco
Ridículo imperialista que pasa por reivindicativo, cuando lo único que llora es "ey, yankees, somos parte de ustedes, hablamos spanglish y queremos que se nos tome en cuenta como uno más en su fiesta. Nos gusta el beisbol, el basket y la SuperBowl".

Orgullo de ser colonia de un estado fallido y criminal. La desvergüenza y la ingratitud infinitas.
