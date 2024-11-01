¿Por qué azul significa ‘triste’ en inglés, pero ‘borracho’ en alemán? Colores, metáforas e idiomas

Un noruego pregunta a un turista perdido: er du blå? (¿eres “azul” o nuevo por aquí?); y un japonés también utiliza esta metáfora para alguien inexperto: 隣の芝生は青く見える. Pero si un turco da cuentas azules (mavi boncuk dağıtmak) es porque quiere complacer a alguien, todo lo contrario al francés que, cuando tiene mucho miedo, puede que diga avoir une peur bleue (“tener miedo azul”).
En mapuche el color verde es karü y también se usa para los frutos
inmaduros, como en castellano, p. ej.: karü uñi (murta verde), pero además para todo lo crudo, p. ej: karü ilo (carne cruda). Mi abuela, totalmente monolingüe en castellano en un área sin hablantes de mapuche desde mediados del s. XIX o antes, sin embargo decía "Esas ciruelas están crudas" para decir que no estaban maduras. Las metáforas son porfiadas.
«Los integrantes de la tribu de los dani (Papúa Nueva Guinea), por ejemplo, se contentan con tan sólo dos: oscuro y claro».