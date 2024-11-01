edición general
6 meneos
44 clics
¿Por qué azul significa ‘triste’ en inglés, pero ‘borracho’ en alemán? Colores, metáforas e idiomas

¿Por qué azul significa ‘triste’ en inglés, pero ‘borracho’ en alemán? Colores, metáforas e idiomas

Un noruego pregunta a un turista perdido: er du blå? (¿eres “azul” o nuevo por aquí?); y un japonés también utiliza esta metáfora para alguien inexperto: 隣の芝生は青く見える. Pero si un turco da cuentas azules (mavi boncuk dağıtmak) es porque quiere complacer a alguien, todo lo contrario al francés que, cuando tiene mucho miedo, puede que diga avoir une peur bleue (“tener miedo azul”).

| etiquetas: colores , metáforas , idiomas
6 0 0 K 64 cultura
4 comentarios
6 0 0 K 64 cultura
#3 pcmaster
Hay idiomas que incluso no diferencian el azul del verde: menea.me/8lg2
0 K 14
ehizabai #2 ehizabai
En euskara se vuelve azul el pelo con las canas.
0 K 10
#1 Robe7064
Y aoi (azul en japonés) también abarca cosas que en castellano consideraríamos verdes.

Hidrógeno verde vs viejo verde vs verde de envidia...

En mapuche el color verde es karü y también se usa para los frutos
inmaduros, como en castellano, p. ej.: karü uñi (murta verde), pero además para todo lo crudo, p. ej: karü ilo (carne cruda). Mi abuela, totalmente monolingüe en castellano en un área sin hablantes de mapuche desde mediados del s. XIX o antes, sin embargo decía "Esas ciruelas están crudas" para decir que no estaban maduras. Las metáforas son porfiadas.
0 K 9
senador #4 senador *
Muy fan de los dani:
«Los integrantes de la tribu de los dani (Papúa Nueva Guinea), por ejemplo, se contentan con tan sólo dos: oscuro y claro».
0 K 9

menéame