Azcón se da una semana para convocar elecciones en Aragón

El líder autonómico seguiría los pasos de María Guardiola en el caso de que Vox no le permita aprobar los presupuestos. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado este sábado que una semana es un tiempo "más que prudencial" para comprobar si tiene apoyos para aprobar nuevos presupuestos autonómicos y ha ratificado que, si no los tiene, "lo lógico" es convocar elecciones anticipadas. Serían en el mes de febrero, según los cálculos del líder autonómico.