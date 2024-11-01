edición general
Ayuso permitirá la telemedicina y subcontratar al personal sanitario de las residencias de mayores

Ayuso permitirá la telemedicina y subcontratar al personal sanitario de las residencias de mayores

La posibilidad de subcontratar y externalizar diferentes categorías profesionales esenciales y la incorporación de la telemedicina, sin una regulación estricta que garantice una atención segura y adecuada para personas en situación de alta dependencia, es un riesgo al que abre la puerta el nuevo pacto.

XtrMnIO #1 XtrMnIO
Lo que viene siendo que si en servicio ya daba pena, que sea aún más mierda.

Venga, seguid votando a la Marquesa de Quirones, que veréis que bien os va a ir cuando tengáis 70 años y os cobren 200€ mensuales de seguro médico porque habéis destrozado la sanidad pública...
jewel_throne #5 jewel_throne *
#1 Si solamente fuesen 200€ a la edad que dices habría que darse con un canto en los dientes.....y no literalmente que te crujen.....

#3 cualquier hospital privado aunque esté dentro de la sanidad pública (sus muchos beneficios se llevan de nuestros impuestos) en vez de construir más hospitales públicos y el ahorro que supondrían (público = 0 beneficios privados), cualquier externalización privatización de servicios, como hacer una resonancia en una clínica externa...se paga la…   » ver todo el comentario
#7 me_gusta_tocar_tetas *
#5 Sí, pero dónde cojones donde está el descenso de la esperanza de vida en la Comunidad de Madrid fruto de esta privatización desde hace 40 años. A ver, que yo la vea
Ludovicio #9 Ludovicio
¿Algún votante de Ayuso por aquí que explique como poder ser esto bueno?
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
La telemedicina...
A este paso habrá que volver al curanderismo.
Chinchorro #4 Chinchorro
Lo puedes hacer mejor, IDA, puedes contratar IA para diagnosticar a ancianos y gestionar residencias.
Venga, que se te ve con ganas de superarte después de lo de pandemia.

:troll:
ixo #6 ixo
Esta noticia hay que leerla con la música de fondo del post anterior:
Martha Reeves & The Vandellas | Nowhere to Run [LIVE]

www.youtube.com/watch?v=SbBcL0ztBww


{0x1f3b5} {0x1f3b6} {0x1f3b6} {0x1f3b6} {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b6} {0x1f3b5} {0x1f3b5}
"[Estribillo]
No tengo adónde correr, nena (No tengo adónde correr, no tengo adónde esconderme)
No tengo adónde correr, nena (No tengo adónde correr, no tengo adónde esconderme)
No tengo adónde esconderme

[Verso 1]
No…   » ver todo el comentario
#2 xaxipiruli
Ojalá se audite bien ese sistema de telemedicina
#3 me_gusta_tocar_tetas
La izquierda lleva diciéndonos desde hace 40 años que el PP va a desmantelar la sanidad pública y aquí seguimos esperando. ¿Cuánto cojones más vamos a tener que seguir esperando?
