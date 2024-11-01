Ayuso permitirá la telemedicina y subcontratar al personal sanitario de las residencias de mayores

La posibilidad de subcontratar y externalizar diferentes categorías profesionales esenciales y la incorporación de la telemedicina, sin una regulación estricta que garantice una atención segura y adecuada para personas en situación de alta dependencia, es un riesgo al que abre la puerta el nuevo pacto.
| etiquetas: ayuso , telemedicina , subcontrata , residencias de mayores
Venga, seguid votando a la Marquesa de Quirones, que veréis que bien os va a ir cuando tengáis 70 años y os cobren 200€ mensuales de seguro médico porque habéis destrozado la sanidad pública...
#3 cualquier hospital privado aunque esté dentro de la sanidad pública (sus muchos beneficios se llevan de nuestros impuestos) en vez de construir más hospitales públicos y el ahorro que supondrían (público = 0 beneficios privados), cualquier
externalizaciónprivatización de servicios, como hacer una resonancia en una clínica externa...se paga la… » ver todo el comentario
A este paso habrá que volver al curanderismo.
Venga, que se te ve con ganas de superarte después de lo de pandemia.
Martha Reeves & The Vandellas | Nowhere to Run [LIVE]
www.youtube.com/watch?v=SbBcL0ztBww
"[Estribillo]
No tengo adónde correr, nena (No tengo adónde correr, no tengo adónde esconderme)
No tengo adónde correr, nena (No tengo adónde correr, no tengo adónde esconderme)
No tengo adónde esconderme
[Verso 1]
No… » ver todo el comentario