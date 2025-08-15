edición general
Ayuso paga 3,7 millones de dinero público a medios de derechas “para que le digan lo guapa que está con sus gafas nuevas”

"Solo el último año, La Razón, 448.000 euros; El Español, 532.000; Ok Diario, 574.000; a Jiménez Losantos, 1.018.000; El Mundo, 1.146.000... No son los premios de la Lotería, es la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid. No hay bulo de maniobra de distracción que tape la crisis de gobierno que tiene, no hay ayusada que tape la guerra de clanes que se le ha abierto con el cese de Viciana... Se ha quedado sola usted con los de siempre, con su búnker. Sí, con el acosador de Móstoles la corrupta de Ana Millán y con el infame de Serrano"

Chinchorro #2 Chinchorro *
Cuánto dinero tienen los que viven en la Comunidad de Madrid! Normal que no necesiten ni sanidad pública ni servicios básicos, si les sobra la pasta para pagar las payasadas de la quironesa!!
¡Sois la envidia de España, madrileños!
Eso si, cuando vayáis a Fuengirola una semana a compartir un airbnb entre cuatro familias, no pidáis una cocacola para repartir entre tres niños , que nos da la impresión (por supuesto equivocadísima) de que sois unos fachapobres tiesos que solo vivís de aparentar y os tiráis todo el año comiendo sopa de sobre.

Sin acritud.
ewok #8 ewok
#5 Hay IAs con mayor comprensión que esto.
txillo #9 txillo
Pa una vez que dicen la verdad también os parece mal.
#4 Strandedandbored
Y esto, está claro que es moralmente reprochable pero todos sabemos que esta tipa y su entorno carecen de moral. La pregunta es: ¿por qué es legal?
#1 arreglenenlacemagico
ayuso es retrasada pero no es un hecho probado que la paguen a la prensa 3.7 millones para que la digan lo guapa que esta son declaraciones no hechos , sensacionalista o bulo da igual
ewok #3 ewok *
#1 No es un hecho probado... qué va.
* Isabel Ayuso conquista Miami con su vestido sin mangas
* Isabel Ayuso con el top infalible para un evento de verano.
...
:roll:
Vergüenza ajena es poco... y con tu dinero.
www.larazon.es/lifestyle/moda/ayuso-conquista-miami-vestido-mangas-fuc
www.elmundo.es/yodona/moda/2025/08/15/689f0fa3e85ecea86c8b457c.html
#5 arreglenenlacemagico
#3 alguna prueba de que ha pagado 3.7 millones para que diga lo guapa que va con gafas o es una frase general para querer expresar lo que tu estas expresando , con lo cual es subjetivo no es lo que se representa en el titular , no es lo mismo decir ayuso utiliza dinero de la comunidad de madrid para regar a los medios que hablan bien de su imagen que ayuso paga 3.7 millones para que digan lo guapa que esta con sus nuevas gafas por eso viene entrecomillado porque no es un dato
#6 sliana
Y no son de diseño siquiera.
#10 abogado_del_diablo
A Feijóo quisieron rejuvenecerlo quitándole las gafotas que llevaba. Vale.

Pero... ¡no jodas que piensan darle un aire intelectual poniéndoselas a semejante lerda, sabedores de su estupidez congénita: incapaz de construir una frase subordinada que se salga de las tarjetas que le dictan!
Sería más fácil construir un robot nazi con su cara y con IA.
