Ayuso paga 3,7 millones de dinero público a medios de derechas “para que le digan lo guapa que está con sus gafas nuevas”

"Solo el último año, La Razón, 448.000 euros; El Español, 532.000; Ok Diario, 574.000; a Jiménez Losantos, 1.018.000; El Mundo, 1.146.000... No son los premios de la Lotería, es la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid. No hay bulo de maniobra de distracción que tape la crisis de gobierno que tiene, no hay ayusada que tape la guerra de clanes que se le ha abierto con el cese de Viciana... Se ha quedado sola usted con los de siempre, con su búnker. Sí, con el acosador de Móstoles la corrupta de Ana Millán y con el infame de Serrano"
¡Sois la envidia de España, madrileños!
Eso si, cuando vayáis a Fuengirola una semana a compartir un airbnb entre cuatro familias, no pidáis una cocacola para repartir entre tres niños , que nos da la impresión (por supuesto equivocadísima) de que sois unos fachapobres tiesos que solo vivís de aparentar y os tiráis todo el año comiendo sopa de sobre.
Sin acritud.
De nada.
Vergüenza ajena es poco... y con tu dinero.
Pero... ¡no jodas que piensan darle un aire intelectual poniéndoselas a semejante lerda, sabedores de su estupidez congénita: incapaz de construir una frase subordinada que se salga de las tarjetas que le dictan!
Sería más fácil construir un robot nazi con su cara y con IA.