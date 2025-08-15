Ayuso paga 3,7 millones de dinero público a medios de derechas “para que le digan lo guapa que está con sus gafas nuevas”

"Solo el último año, La Razón, 448.000 euros; El Español, 532.000; Ok Diario, 574.000; a Jiménez Losantos, 1.018.000; El Mundo, 1.146.000... No son los premios de la Lotería, es la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid. No hay bulo de maniobra de distracción que tape la crisis de gobierno que tiene, no hay ayusada que tape la guerra de clanes que se le ha abierto con el cese de Viciana... Se ha quedado sola usted con los de siempre, con su búnker. Sí, con el acosador de Móstoles la corrupta de Ana Millán y con el infame de Serrano"