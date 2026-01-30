edición general
7 meneos
11 clics
Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

La fase final se celebrará en 2029 en la capital. Es el mayor patrocinio deportivo desde que Ayuso llegó al Gobierno regional. El impacto económico del anterior torneo fue de 270 millones, de los que 227 millones fueron de gastos de asistentes. Este año se pagará 1.815.000 euros. La misma cantidad en 2027. En 2028 el abono será de 7.163.200 euros. Y en 2029, de 7.477.800 euros. En total, 18.271.000 euros. Es lo que pagará el Gobierno de regional que preside Isabel Díaz Ayuso a la Federación Española de Baloncesto para que la capital sea la sede

| etiquetas: madrid , ayuso , paga , eurobasket , 18 , 2milloneslicencias , baloncesto
5 2 0 K 65 actualidad
16 comentarios
5 2 0 K 65 actualidad
#1 Grahml
Ojalá lo pagara Ayuso.
6 K 95
josde #3 josde
#1 Ya sabemos que los pagan los de siempre, ella solo favorece a algunos de los suyos con el dinero de los demás.
3 K 47
#8 vGeeSiz
#1 Es decir, van a invertir 18.2 millones y te pueden entrar 270 y te parece mal???

xD

Ganar dinero? mal

Tirar el dinero...bien?
0 K 10
comadrejo #11 comadrejo *
#8 Aquí tiene las estimaciones del aeropuerto de Castellón. :troll:
www.transportes.gob.es/recursos_mfom/pdf/46A319D6-7F54-4ADE-9327-0A4CB

Sobre el papel todo son ganancias, luego ya sabe lo que ha pasado en este caso.
2 K 32
sotillo #14 sotillo
#11 Como la fórmula 1, nos saldrá gratis
0 K 11
sotillo #13 sotillo
#8 El dinero siempre lo ganan los mismos
0 K 11
#15 chocoleches
#8 Te pongo las de la Copa América en Barcelona? 1239 millones de euros.

Son cifras literalmente inventadas por catedráticos a sueldo, que luego repiten los periodistas sin ningún espíritu crítico.
0 K 9
sotillo #12 sotillo
#1 Mejor trasvasar impuestos de los ciudadanos de residencias y centro de salud para las empresas turísticas
0 K 11
cenutrios_unidos #16 cenutrios_unidos
#1 A ver el ático en la playa no se paga solo...
0 K 15
Aguarrás #5 Aguarrás
Para sanidad pública o educación no hay... :roll:
3 K 38
Veelicus #4 Veelicus
Me encantaria ver la documentacion donde se justifique lo del retorno economico... siempre se hablan de grandes retornos economicos pero nunca se publica la documentacion
3 K 30
Rogue #2 Rogue
Tres doritos después... La pareja de Ayuso se benefició del Eurobasket que se celebró en Madrid...
1 K 23
asola33 #7 asola33 *
Los "retornos economicos" son siempre espectaculares.
Deberíamos vivir de estos fabulosos retornos. Son una rama de la economía nacional.
0 K 14
comadrejo #9 comadrejo
Al menos esto tiene mucha mas mesura que lo de la formula 1.
0 K 12
ixo #10 ixo
:take: :take: :take: :take: :take: :take:
0 K 8
Libre_albedrío #6 Libre_albedrío
Lo dice Ayuso, y lo dice el PP. Ergo no hay más que perdidas para España y Madrid y ganancias para Ayuso y el PP. Fin
0 K 7

menéame