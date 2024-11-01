Ayuso intenta mantener en secreto un informe sobre los 80 millones transferidos a Madrid Network

El documento del bufete privado al que adjudicó el trabajo el Gobierno de Cifuentes debía analizar la "ejecución" del plan diseñado para la entrega a la entidad opaca del préstamo multimillonario de 2011 y concluir qué "acciones" debía emprender la Comunidad si el dinero no se devolvía, como sucedió a partir de 2018
| etiquetas: ayuso , secreto , informe , 80 millones , madrid network
Alguien va ser.juzgado, No
Les volveran a votar, Por supuesto que si
De que sirve todo esto si nunca les pasa nada, si esto lo hubiera hecho podemos estaban todos en la carcel, estos estan en sus mansiones y riendose de sus votantes.