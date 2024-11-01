Ayuso intenta mantener en secreto un informe sobre los 80 millones transferidos a Madrid Network

El documento del bufete privado al que adjudicó el trabajo el Gobierno de Cifuentes debía analizar la "ejecución" del plan diseñado para la entrega a la entidad opaca del préstamo multimillonario de 2011 y concluir qué "acciones" debía emprender la Comunidad si el dinero no se devolvía, como sucedió a partir de 2018