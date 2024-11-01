edición general
Ayuso intenta mantener en secreto un informe sobre los 80 millones transferidos a Madrid Network

Ayuso intenta mantener en secreto un informe sobre los 80 millones transferidos a Madrid Network

El documento del bufete privado al que adjudicó el trabajo el Gobierno de Cifuentes debía analizar la "ejecución" del plan diseñado para la entrega a la entidad opaca del préstamo multimillonario de 2011 y concluir qué "acciones" debía emprender la Comunidad si el dinero no se devolvía, como sucedió a partir de 2018

#3 tierramar *
www.diario-red.com/articulo/espana/madrid-network-lista-todos-amigos-p Madrid Network: la lista de todos los amigos del PP a los que regaló dinero público Aguirre a través de la "colaboración público-privada"

#1 reivaj01
Poco mantiene en secreto pa lo guapa que es.

#4 sotillo
#1 Como se entere la UCO va palante

#6 xyria
#1 xD xD

#7 xyria
#2 goto #1

#5 Nasser
La choriza ataca de nuevo.

#2 cenutrios_unidos
Y siguen meándose en nuestra cara.

#8 tobruk1234
Van a devolver el dinero, No
Alguien va ser.juzgado, No
Les volveran a votar, Por supuesto que si
De que sirve todo esto si nunca les pasa nada, si esto lo hubiera hecho podemos estaban todos en la carcel, estos estan en sus mansiones y riendose de sus votantes.


