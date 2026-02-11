Ayuso equipara al Gobierno de México con la dictadura cubana en Mar-a-Lago, la residencia de Trump

La presidenta participa con un vídeo en un evento latino repleto de estrellas de la ultraderecha mediática en Estados Unidos. El rostro de Isabel Díaz Ayuso resulta cada vez más conocido en el universo MAGA, el movimiento extremista que llevó al magnate Donald Trump a la Casa Blanca. La presidenta de Madrid, tras convertirse en uno de los máximos referentes de la derecha en España, apunta ahora a Estados Unidos.