Ayuso defiende al alcalde de Móstoles y acusa a la izquierda de "desguazar la vida de una persona"

"Tenemos todo el tiempo del mundo para condenar. No tienes todo el tiempo del mundo para darle la mano a alguien a quien previamente le has desguazado el honor". Ayuso ha cuestionado el uso del lema "Hermana, yo sí te creo" cuando, según dijo, "opera al margen de la justicia", algo queha considerado "un atentado contra la verdad". Asimismo, ha arremetido contra la "justicia popular" y la "justicia de autor" y ha advertido de que "aquí todo el mundo ya es juez".

Socavador #2 Socavador *
Es su amigo y compañero de fechorías. Lo defenderá aunque haya abierto en canal a un crío y se haya comido sus intestinos en un programa de máxima audiencia. La mafia funciona así.
Ferran #3 Ferran
#2 En cambio Begoña, la mujer de Pedro Sanchez, es culpable porque patatas.
cax #7 cax
Claro, esta gentuza es más de abandonar a miles de personas mayores en residencias a una brutal agonía y una muerte terrible sin asistencia médica durante la peor pandemia en 100 años

Son repugnantes estas ratas.
pepel #6 pepel
COMO LE GUSTARÍA SER LA PROTAGONISTA DE LA NOVELA.
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
"Desguazar la vida de una persona"... seguro que no se refiere a las filtraciones de los correos de la víctima y a la mierda sobre ella que han empezado a publicar sus medios a sueldo.
obmultimedia #1 obmultimedia
La doble vara de medir.
Kantinero #5 Kantinero
Otro personaje para películas de miedo, mala persona, manipuladora, rencorosa, cínica, hipócrita, sospecho que algún trauma infantil no le deja vivir y pretende la misma condena para quienes no piensan como ella, me atrevería a pensar que incluso para sus allegados.
