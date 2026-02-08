Ayuso defiende al alcalde de Móstoles y acusa a la izquierda de "desguazar la vida de una persona"

"Tenemos todo el tiempo del mundo para condenar. No tienes todo el tiempo del mundo para darle la mano a alguien a quien previamente le has desguazado el honor". Ayuso ha cuestionado el uso del lema "Hermana, yo sí te creo" cuando, según dijo, "opera al margen de la justicia", algo queha considerado "un atentado contra la verdad". Asimismo, ha arremetido contra la "justicia popular" y la "justicia de autor" y ha advertido de que "aquí todo el mundo ya es juez".