Ayuso critica que PSOE compare caso de Móstoles, que "no era acoso sexual", con el DAO  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que se quiera comparar la denuncia contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, que "no era acoso sexual", con la dimisión del ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, investigado en un juzgado debido a una denuncia de una subordinada por un presunto delito de abuso sexual.

comentarios
smilo #1 smilo
Consejos vendo que para mi no tengo. La eterna cantinela del PP
K 41
reivaj01 #2 reivaj01
Poco critica pa lo guapa que es
K 39
#3 Acabose
¿Qué puede llevar a tantos madrileños a votar al mojón de mierda que reina en la Puerta del Sol?
K 33
Asimismov #5 Asimismov *
#3 pues muy fácil, la abstención de la izquierda da mayorias absolutas a la derecha, como Rajoy perdiendo votos consiguió una mayoría absoluta en su primera legislatura.
Luego dicen que la izquierda hakea las elecciones.
K 12
#4 concentrado
Otra que no se ha leído la querella contra el alcalde Móstoles (elpais.com/espana/2026-02-17/la-exedil-de-mostoles-se-querella-contra-)
K 20
PaulDurden #6 PaulDurden
Asco de persona.
K 18

