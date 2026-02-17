Ayuso critica que PSOE compare caso de Móstoles, que "no era acoso sexual", con el DAO  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que se quiera comparar la denuncia contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, que "no era acoso sexual", con la dimisión del ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, investigado en un juzgado debido a una denuncia de una subordinada por un presunto delito de abuso sexual.