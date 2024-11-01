edición general
4 meneos
4 clics
Ayuso comparecerá en la Asamblea de Madrid el próximo 5 de marzo por el cese del consejero de Educación

Ayuso comparecerá en la Asamblea de Madrid el próximo 5 de marzo por el cese del consejero de Educación

Desde el plano parlamentario, la presidenta de la Comunidad de Madrid dará explicaciones sobre el cese de quien fuera el consejero de Educación de la región. Isabel Díaz Ayuso comparecerá en la Asamblea de Madrid a petición propia el próximo 5 de marzo tras destituir a Emilio Viciana del cargo de Educación, Ciencia y Universidades en el Ejecutivo de la Puerta del Sol, una decisión que ha traído consigo una crisis interna en sus filas de Gobierno, prueba de ello, la renuncia de otros tres diputados del Partido Popular en la Cámara.

| etiquetas: ayuso , comparecera , educacion , cese , consejero
4 0 0 K 56 Ayuso_news
4 comentarios
4 0 0 K 56 Ayuso_news
Ankor #2 Ankor
Yo no conocía a ese señor. Lo colocó Pablo Iglesias. Y si dimite es por culpa de Perro Sánchez que se ha comido mis deberes.
Fin de la comparecencia.
1 K 13
reivaj01 #3 reivaj01
Poco comparecerá pa lo guapa que es
0 K 11
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Comparecerá para insultar a todos los que le repliquen.

Es lo que pasa cuando se tiene el aparato digestivo invertido, que se caja por la boca y se inguere por el culo.
0 K 11
#1 Barriales
Le gusta la fruta. Y se la come cuando y como quiere.
0 K 7

menéame