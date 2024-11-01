Ayuso comparecerá en la Asamblea de Madrid el próximo 5 de marzo por el cese del consejero de Educación

Desde el plano parlamentario, la presidenta de la Comunidad de Madrid dará explicaciones sobre el cese de quien fuera el consejero de Educación de la región. Isabel Díaz Ayuso comparecerá en la Asamblea de Madrid a petición propia el próximo 5 de marzo tras destituir a Emilio Viciana del cargo de Educación, Ciencia y Universidades en el Ejecutivo de la Puerta del Sol, una decisión que ha traído consigo una crisis interna en sus filas de Gobierno, prueba de ello, la renuncia de otros tres diputados del Partido Popular en la Cámara.