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Ayuso acusa a Sánchez de aliarse con China, “que acumula los casos más graves de represión y crímenes de Estado”: “¿A que les da envidia?"

Ayuso acusa a Sánchez de aliarse con China, “que acumula los casos más graves de represión y crímenes de Estado”: “¿A que les da envidia?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que “Irán es el jefe del terrorismo global”. Isabel Díaz Ayuso ha señalado a Pedro Sánchez por su viaje a China, por haberse reunido con “un régimen ”que acumula en los historiales los casos más graves de represión y crímenes de Estado”, algo que a juicio de la presidenta de la Comunidad de Madrid “lleva en su esencia” el Gobierno de España.

| etiquetas: ayuso , sánchez , españa , china , irán
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10 comentarios
5 1 3 K 43 politica
A.more #2 A.more
La desquiciada.esta.no sabe cómo aparecer
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Magog #4 Magog *
Sus amigos de Israel han matado en dos meses mas gente que china en 50 años
Ella en Madrid mató en un año un 600% mas que ETA en 59 años

No es la mejor para hablar de nada, la verdad...
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Kantinero #7 Kantinero
Tiene una masa votante compuesta de desechos humanos
1 K 21
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Ojo, que Milei acusó a China de cosas feas y también negocia con ellos xD

Relacionada "¿Comerciarías con un asesino?". Milei rompe con Pekín
old.meneame.net/story/comerciarias-asesino-milei-rompe-pekin-primera-e

“En nuestra opinión, China es un gran socio comercial”, sostuvo el jefe de Estado argentino
www.meneame.net/story/milei-refiere-china-como-gran-socio-comercial-tr
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#10 luckyy
Lo dice la nacional catolica de mierda que defiende el franquismo asesino?
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#3 fremen11
A la asesina, se le olvida el trabajo del ICE en el país de la libertad.....
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#8 PerritaPiloto
Voto irrelevante a todo lo que diga Ayuso, porque no voy a dar pábulo a una intoxicadora. Importa lo que hace, no lo que dice.
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Spirito #9 Spirito
Ya nos hemos acostumbrado al esperpento del PP y VoX... pero ésta tipa, entre otros, debería tener tras ella y su círculo a no sé cuántos profesionales buenos en investigación de corrupción.
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#5 Bravok1
Que ha rebuznado hoy la asesina de ancianos y fan nº1 del mayor pedófilo y presidente de los EEUU y del asesino de niños netanhitler. Cuentanos IDA, cuéntanos. :popcorn: :popcorn:
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#6 z1018
Y para no olvidar este dato:  media
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menéame