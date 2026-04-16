Ayuso acusa a Sánchez de aliarse con China, “que acumula los casos más graves de represión y crímenes de Estado”: “¿A que les da envidia?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que “Irán es el jefe del terrorismo global”. Isabel Díaz Ayuso ha señalado a Pedro Sánchez por su viaje a China, por haberse reunido con “un régimen ”que acumula en los historiales los casos más graves de represión y crímenes de Estado”, algo que a juicio de la presidenta de la Comunidad de Madrid “lleva en su esencia” el Gobierno de España.
| etiquetas: ayuso , sánchez , españa , china , irán
Ella en Madrid mató en un año un 600% mas que ETA en 59 años
No es la mejor para hablar de nada, la verdad...
Relacionada "¿Comerciarías con un asesino?". Milei rompe con Pekín
old.meneame.net/story/comerciarias-asesino-milei-rompe-pekin-primera-e
“En nuestra opinión, China es un gran socio comercial”, sostuvo el jefe de Estado argentino
www.meneame.net/story/milei-refiere-china-como-gran-socio-comercial-tr