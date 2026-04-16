Ayuso acusa a Sánchez de aliarse con China, “que acumula los casos más graves de represión y crímenes de Estado”: “¿A que les da envidia?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que “Irán es el jefe del terrorismo global”. Isabel Díaz Ayuso ha señalado a Pedro Sánchez por su viaje a China, por haberse reunido con “un régimen ”que acumula en los historiales los casos más graves de represión y crímenes de Estado”, algo que a juicio de la presidenta de la Comunidad de Madrid “lleva en su esencia” el Gobierno de España.