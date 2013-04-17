edición general
El Ayuntamiento de Vitoria expedienta a Vox por soltar globos en recuerdo de víctimas de ETA

El Consistorio otorgó autorización para el acto, pero advirtió a Vox de que no podría soltar globos, ya que la normativa municipal los considera residuos

#5 perej
A ver, que son de Vox. Para ellos la contaminación es un invento woke, con el único objetivo de reducir su libertad de tirar lo que les venga en gana.
#3 Eukherio
¿Qué mejor homenaje a las víctimas que llenar la ciudad y alrededores de mierda?
Chinchorro #6 Chinchorro
Estos de Vox son unos aprendices. Lo que hay que hacer es lucrarse con la memoria de las víctimas y hacer caja con su dolor.
Malinke #7 Malinke
Pero ahora dirán que es por coartarles el recuerdo a las víctimas de ETA.
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Residuos de Vox
Gotsel #4 Gotsel
Entonces en el titular debería sobrar lo de "en recuerdo a las víctimas de ETA".
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
"ya que la normativa municipal los considera residuos". pues sí, Vox es basura. la normativa me parece muy acertada
