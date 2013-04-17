·
5
meneos
11
clics
El Ayuntamiento de Vitoria expedienta a Vox por soltar globos en recuerdo de víctimas de ETA
El Consistorio otorgó autorización para el acto, pero advirtió a Vox de que no podría soltar globos, ya que la normativa municipal los considera residuos
|
etiquetas
:
vox
,
ayuntamiento
,
vitoria
politica
7 comentarios
#5
perej
A ver, que son de Vox. Para ellos la contaminación es un invento woke, con el único objetivo de reducir su libertad de tirar lo que les venga en gana.
1
K
30
#3
Eukherio
¿Qué mejor homenaje a las víctimas que llenar la ciudad y alrededores de mierda?
1
K
20
#6
Chinchorro
Estos de Vox son unos aprendices. Lo que hay que hacer es lucrarse con la memoria de las víctimas y hacer caja con su dolor.
elpais.com/politica/2013/04/17/actualidad/1366226218_716611.html
0
K
12
#7
Malinke
Pero ahora dirán que es por coartarles el recuerdo a las víctimas de ETA.
0
K
12
#1
DayOfTheTentacle
Residuos de Vox
0
K
11
#4
Gotsel
Entonces en el titular debería sobrar lo de "en recuerdo a las víctimas de ETA".
0
K
11
#2
YSiguesLeyendo
"ya que la normativa municipal los considera residuos". pues sí, Vox es basura. la normativa me parece muy acertada
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
