El Ayuntamiento desmiente el bulo del desbordamiento del Guadalquivir
El Ayuntamiento de Sevilla tiene que salir a desmentir un bulo que se ha convertido en viral como consecuencia de los problemas de los temporales.
actualidad
actualidad
#1
jonolulu
Al imbécil que creónel bulo tenían que tirarlo desde Puente de Triana
