El Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona) compra chalecos antibalas israelíes pese al embargo

El Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona) ha comprado a Guardian Homeland Security, la empresa implicada en el polémico contrato de balas israelíes anulado hace solo unos meses, 63 chalecos antibalas para la policía local. El contrato, con un presupuesto de 40.367,76 euros, se acabó adjudicando sin apenas rebaja, 40.320 (sin impuestos), 640 euros por cada prenda.

2 comentarios
