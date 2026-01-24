·
Aviso por nieve y fuertes rachas de viento en la Comunitat Valenciana para este fin de semana
Aviso por vientos fuertes, precipitaciones y nevadas en la Comunitat Valenciana para este fin de semana
actualidad
10 comentarios
#9
Leon_Bocanegra
#3
preferiría que no me cites a la hora de esparcir bulos que están ya más que desmontados. Gracias.
Y esto vale para este perfil y para los sucesivos que te vayas haciendo cuando termines con este. Al que le queda un suspiro
1
K
22
#4
NPCMeneaMePersigue
#2
Si españa vende buen tiempo y nos quejamos del mal tiempo, vienen menos, bajan precios
0
K
19
#6
cosmonauta
Dicen que es Israel alterando las nubes con drones en represalia al boicot de Eurovisión
0
K
13
#1
NPCMeneaMePersigue
A quejarse todos del mal tiempo en redes y sacamos a a los guiris, bajamos precios
1
K
13
#2
Leon_Bocanegra
#1
Que va, lo que está de moda ahora es quejarse de los avisos... Y de las medidas de prevención que se tomen.
Sobre todo por parte de la derechusma.
0
K
10
#3
ExtremeñoOrgulloso
#2
Lo que está de moda ahora es ignorar las quejas de maquinistas e ingenieros sobre el mantenimiento de las vías. Total , solo ha habido 45 muertos
1
K
-2
#5
NPCMeneaMePersigue
#3
En Twitter los post con millones de views dicen que es Israel
x.com/juasanalghaib/status/2014675824830550076
x.com/theashrb/status/2014629724086063318
1
K
7
#8
sotillo
#3
Por esto la virgen está triste y está llorando sobre valencia
0
K
11
#7
sotillo
#2
Lo que pasa es que la derecha le está echando un pulso al hombre del tiempo y van perdiendo por goleada
0
K
11
#10
starwars_attacks
Se recomienda al gobierno valenciano acuda inmediatamente al ventorro, no vayan a pillar un resfriado.
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
