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"Te avisan de que te quites el pintalabios porque no le gusta": varias mujeres denuncian actitudes machistas y de "desprecio" del juez del caso DAO

"Te avisan de que te quites el pintalabios porque no le gusta": varias mujeres denuncian actitudes machistas y de "desprecio" del juez del caso DAO

"Desde que entras es un claro beneficio hacia el progenitor masculino, al que se le permite hablar todo lo que quiera y desarrollarse, mientras que tú siempre tienes que estar callada y además te grita". Más de un centenar de asociaciones feministas han presentado una denuncia contra el juez David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid y actualmente juez que lleva el caso contra el exDAO por presunta violación.

| etiquetas: machismo , justicia , dao , agresón sexual , david maman benchimol
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4 comentarios
17 3 0 K 207 actualidad
Raziel_2 #2 Raziel_2
Este juez tambien es imparcial...
1 K 23
Thornton #3 Thornton
#2 Un prenda
0 K 19
#4 hackerman
Son frutas aisladas....
0 K 7

menéame