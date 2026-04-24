"Te avisan de que te quites el pintalabios porque no le gusta": varias mujeres denuncian actitudes machistas y de "desprecio" del juez del caso DAO

"Desde que entras es un claro beneficio hacia el progenitor masculino, al que se le permite hablar todo lo que quiera y desarrollarse, mientras que tú siempre tienes que estar callada y además te grita". Más de un centenar de asociaciones feministas han presentado una denuncia contra el juez David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid y actualmente juez que lleva el caso contra el exDAO por presunta violación.