Avión del Gobierno de Estados Unidos aterrizó en Caracas, Venezuela, en la mañana de este viernes 9 de enero

En las últimas horas se confirmó el aterrizaje de un avión del Gobierno de Estados Unidos en Caracas, Venezuela. Según información preliminar, el vuelo viajó ayer jueves de Miami a Curaçao, pasó allí la noche y despegó nuevamente hoy a las 8:44 hora local. Según informó un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, el personal diplomático y de seguridad de Estados Unidos de la Unidad de Asuntos sobre Venezuela viajó a Caracas ara realizar una evaluación inicial sobre las operaciones en el territorio venezolano.
| etiquetas: venezuela , trump
x.com/Bipartidismo_/status/2009661518204571968
Y aquí están los palmeros echando espuma por la boca porque no pueden soportar que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, haya agradeciendo expresamente la labor de mediación de Zapatero en la liberación de los presos políticos.
Están a saco ,sea de lo que sea la noticia.
El que pueda hacer, que haga.