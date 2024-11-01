edición general
Avión del Gobierno de Estados Unidos aterrizó en Caracas, Venezuela, en la mañana de este viernes 9 de enero

En las últimas horas se confirmó el aterrizaje de un avión del Gobierno de Estados Unidos en Caracas, Venezuela. Según información preliminar, el vuelo viajó ayer jueves de Miami a Curaçao, pasó allí la noche y despegó nuevamente hoy a las 8:44 hora local. Según informó un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, el personal diplomático y de seguridad de Estados Unidos de la Unidad de Asuntos sobre Venezuela viajó a Caracas ara realizar una evaluación inicial sobre las operaciones en el territorio venezolano.

