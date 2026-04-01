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Avestruz, ¿qué ves? -Sobre estar bien o mal en el trabajo y de quién es la culpa-

Avestruz, ¿qué ves? -Sobre estar bien o mal en el trabajo y de quién es la culpa-

Si por una de esas casualidades de la vida te ves con la oportunidad de decirle a los cargos de tu empresa que no estás a gusto en tu trabajo, y que te quieres ir, los jefes –coprófagos irredentos– te escucharán, y, muy condescendientes, te dirán: “Claro, claro... Normal que no estés contento: es que no te gusta tu trabajo”. En otras palabras: si no estás bien, la culpa es tuya. Ese desencanto, esa desmotivación, vienen de algo en ti que no funciona, que te hace estar mal y desanimado en las ocho horas de tus compromisos laborales.

| etiquetas: relaciones laborales , trabajador , empresario , culpabilidad
4 1 0 K 63 cultura
1 comentarios
4 1 0 K 63 cultura
#1 j-light
Y quizás tengan razón, todo hay que decirlo. Tambiñen puede ser que te guste tu trabajo y no estés bien en él porque tus jefes son unos desgraciados o no te da para vivir minimamente bien, eso también.

Jesús García Maestro suele hablar bastante sobre el tema de la idea de la felicidad o infelicidad en el trabajo por cuenta ajena.
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menéame