¿Avanza la ley del "solo si es si" en Europa?

¿Avanza la ley del "solo si es si" en Europa?  

Francia se une a los países de la UE q consideran violación cualquier relación sexual sin consentimiento explícito. El mediático caso d las violaciones de Mazan y su víctima, Gisèle Pélicot, pusieron el consentimiento en el centro del debate político, lo q impulsó la reforma d la legislación francesa sobre agresiones sexuales. Tres años después d la ley española “solo sí es sí” y con una veintena d países ya reconociendo el consentimiento en su marco jurídico, surge la pregunta: ¿por qué no existe todavía una norma europea común q lo proteja...

3 comentarios
#3 XXguiriXX
No entiendo qué tiene que ver lo de Pélicot con el sólo sí es sí, me veré el video luego. En mi experiencia personal, habiendo tenido parejas casi permanentemente desde mis 16, hubieron ocasiones en que tuvimos relaciones estando ebrios o de dormidos, y fue de lo más normal. Jamás nos pasó por la cabeza con nadie que hayan sido abuso o violaciones, ni en broma. Otro tanto de probar “cosas” de las cuales alguno no estuviera seguro. O tener relaciones cuando quería y el otro no, a veces sí a veces no.
0 K 12
Uge1966 #2 Uge1966
Ahora va a ser España pionera en la Ley esa que por lo visto estaba mal hecha... pues nos la van a copiar.
0 K 11
alcama #1 alcama
¿Pero bien hecha o la mierda que hizo Podemos en España?
1 K -10

