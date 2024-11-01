¿Avanza la ley del "solo si es si" en Europa?  

Francia se une a los países de la UE q consideran violación cualquier relación sexual sin consentimiento explícito. El mediático caso d las violaciones de Mazan y su víctima, Gisèle Pélicot, pusieron el consentimiento en el centro del debate político, lo q impulsó la reforma d la legislación francesa sobre agresiones sexuales. Tres años después d la ley española “solo sí es sí” y con una veintena d países ya reconociendo el consentimiento en su marco jurídico, surge la pregunta: ¿por qué no existe todavía una norma europea común q lo proteja...