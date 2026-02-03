Avalancha de inmigrantes en el Consulado de Argelia en Alicante por la regularización anunciada por el Gobierno  

La regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por Pedro Sánchez ha provocado en Alicante una avalancha de personas en el Consulado de Argelia, donde se han vivido momentos de tensión y la Policía Nacional ha tenido que poner orden y disolver a la masa de migrantes. Los momentos de tensión se han vivido desde las 6 de la mañana, aunque desde horas antes ya había inmigrantes durmiendo en la calle. La Subdelegación del Gobierno está en contacto con el Consulado para abordar de forma urgente en una reunión alguna solución al problema