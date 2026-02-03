edición general
Avalancha de inmigrantes en el Consulado de Argelia en Alicante por la regularización anunciada por el Gobierno

Avalancha de inmigrantes en el Consulado de Argelia en Alicante por la regularización anunciada por el Gobierno  

La regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por Pedro Sánchez ha provocado en Alicante una avalancha de personas en el Consulado de Argelia, donde se han vivido momentos de tensión y la Policía Nacional ha tenido que poner orden y disolver a la masa de migrantes. Los momentos de tensión se han vivido desde las 6 de la mañana, aunque desde horas antes ya había inmigrantes durmiendo en la calle. La Subdelegación del Gobierno está en contacto con el Consulado para abordar de forma urgente en una reunión alguna solución al problema

Gotsel #5 Gotsel
#3 sí, están cometiendo una ilegalidad, pero recuerda, ningún ser humano es ilegal. Además eso nones ningún argumento, todos los irregulares la cometieron en su día.
0 K 12
Gotsel #1 Gotsel *
Por qué hay que esperar a que se junten 500 000 irregulares con los penurias que eso les conlleva durante tantos años y no se regularizan automáticamente según llega la patera? Es más, por qué para evitar más muertes en el Mediterráneo no se regularizan directamente en origen?
0 K 12
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
#1 más fácil declarar a todo el mundo español y listos.
1 K 20
Gotsel #4 Gotsel
#2 te deberían hacer secretario general de Podemos, esa medida es insuperable.
1 K 20
Benzo #3 Benzo *
#1 "no se regularizan automáticamente según llega la patera?"

Pues supongo que es porque se está cometiendo una ilegalidad.
0 K 10
ElBeaver #6 ElBeaver
Es cuando los pillas a todos juntos y los mandas de vuelta a Argelia.
0 K 7

