Una avalancha en Cerler atrapa a dos esquiadores en Pico Gallinero

El Gobierno de Aragón ha informado de otro alud en el Pico Gallinero, hasta donde se ha movilizado un helicóptero y el Greim de Benasque. Al parecer, las dos personas formaban parte de un grupo de cuatro. (...) en el entorno del pico Gallinero, en el Circo Cibollés, fuera de dominio esquiable.

| etiquetas: avalancha , alud , fuera , pistas , cerler , benasque
ipanies #3 ipanies
El pico Gallinero tiene una vertiente de pista de Cerler pero también puedes aventurarte fuera pista. Con el riesgo de aludes que hay es un suicidio, pero bueno, es lo que pasa cuando se llena una zona peligrosa de "hexpertos" en hacer el imbécil.
Imagino que se les cobrará el rescate por imprudencia temeraria ya que pone en peligro años rescatistas también.
javibaz #2 javibaz
fuera de dominio esquiable
El rescate, a pagar!
cromax #4 cromax
Actualización: www.elperiodicodearagon.com/aragon/2026/01/29/nuevo-alud-pirineo-perso

En fin, los pijos con ínfulas de ochomilistas nos están saliendo muy caros. Siento ser tan cruel, pero es que manda narices las ganas de hacer el gilipollas que tienen algunos. #1 #2
thorpedo #1 thorpedo
Si te vas fuera de pistas como está el tiempo eres inconsciente . Estás jugando muchos boletos para la tragedia
