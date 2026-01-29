Una avalancha en Cerler atrapa a dos esquiadores en Pico Gallinero

El Gobierno de Aragón ha informado de otro alud en el Pico Gallinero, hasta donde se ha movilizado un helicóptero y el Greim de Benasque. Al parecer, las dos personas formaban parte de un grupo de cuatro. (...) en el entorno del pico Gallinero, en el Circo Cibollés, fuera de dominio esquiable.
Imagino que se les cobrará el rescate por imprudencia temeraria ya que pone en peligro años rescatistas también.
El rescate, a pagar!
En fin, los pijos con ínfulas de ochomilistas nos están saliendo muy caros. Siento ser tan cruel, pero es que manda narices las ganas de hacer el gilipollas que tienen algunos. #1 #2