Autorizan a una estación de esquí a usar aguas fecales para producir nieve

Autorizan a una estación de esquí a usar aguas fecales para producir nieve

Big Sky Resort, en Montana, podrá usar efluentes depurados en sus cañones de nieve, en un intento por preservar acuíferos frente a la sequía.

Meneanauta #1 Meneanauta
eeuu definitivamente se va a la mierda
Ferran #2 Ferran *
#1 sensacionalista, aguas regeneradas, detalle importante.

Me parece mas sensato usar agua no potable que usar agua potable para hacer nieve para esquiar.
alcama #5 alcama *
#2 Totalmente de acuerdo. Al campo de golf al que voy usan agua tratada para regar los campos y me parece una gran medida
Meneanauta #6 Meneanauta *
#2 Sensacionalista a tope pero me apetece gastar karma por las risas.
Solo hay que ver los comentarios xD
mahuer #4 mahuer *
Win win, cuando se derrita la nieve además abona el campo.

Me encanta el olor a nieve por la mañana.

Escherichia everywhere.
Asnaeb #7 Asnaeb
No seré yo el que aplauda a los gringos, pero en esto no hay motivo de protesta, realmente no son aguas fecales sino que han sido purificadas.

Sensacionalista.
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Vaya cagada de nieve que saldrá
Cuñado #3 Cuñado
Pues menuda nieve de mierda.
maxxcan #9 maxxcan
#3 solo venia a leer ese chiste. Gracias
