7
meneos
13
clics
Autorizan a una estación de esquí a usar aguas fecales para producir nieve
Big Sky Resort, en Montana, podrá usar efluentes depurados en sus cañones de nieve, en un intento por preservar acuíferos frente a la sequía.
|
etiquetas
:
estación
,
esqui
,
aguas
,
fecales
,
montana
6
1
6
K
29
actualidad
9 comentarios
6
1
6
K
29
actualidad
#1
Meneanauta
eeuu definitivamente se va a la mierda
1
K
40
#2
Ferran
*
#1
sensacionalista, aguas regeneradas, detalle importante.
Me parece mas sensato usar agua no potable que usar agua potable para hacer nieve para esquiar.
5
K
67
#5
alcama
*
#2
Totalmente de acuerdo. Al campo de golf al que voy usan agua tratada para regar los campos y me parece una gran medida
1
K
17
#6
Meneanauta
*
#2
Sensacionalista a tope pero me apetece gastar karma por las risas.
Solo hay que ver los comentarios
0
K
20
#4
mahuer
*
Win win, cuando se derrita la nieve además abona el campo.
Me encanta el olor a nieve por la mañana.
Escherichia everywhere.
1
K
30
#7
Asnaeb
No seré yo el que aplauda a los gringos, pero en esto no hay motivo de protesta, realmente no son aguas fecales sino que han sido purificadas.
Sensacionalista.
1
K
23
#8
Antipalancas21
Vaya cagada de nieve que saldrá
0
K
18
#3
Cuñado
Pues menuda nieve de mierda.
1
K
18
#9
maxxcan
#3
solo venia a leer ese chiste. Gracias
1
K
13
