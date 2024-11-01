Las autoridades piden atención con los síntomas: la incidencia se dispara muy por encima del umbral epidémico de la gripe

En concreto, en la primera 48 del año, del 24 al 30 de noviembre, se han notificado a través de la Red de Vigilancia del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) un total de 7.872, es decir, 4.899 más con respecto a la semana anterior.
“Los casos de gripe en la Comunidad de Madrid han subido un 164% en la última semana y la tasa en la última semana de noviembre se dispara a 112 casos por cada 100.000 habitantes.“ Es para quedarse en casa y atrancar la puerta
Por fortuna, no tengo la desgracia de vivir en Madrid.
Eso sí, los mejores virus en Madrid.