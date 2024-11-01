edición general
12 meneos
116 clics
Las autoridades piden atención con los síntomas: la incidencia se dispara muy por encima del umbral epidémico de la gripe

Las autoridades piden atención con los síntomas: la incidencia se dispara muy por encima del umbral epidémico de la gripe

En concreto, en la primera 48 del año, del 24 al 30 de noviembre, se han notificado a través de la Red de Vigilancia del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) un total de 7.872, es decir, 4.899 más con respecto a la semana anterior.

| etiquetas: gripe , españa , salud
11 1 0 K 119 actualidad
6 comentarios
11 1 0 K 119 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
ESTA GRAFICA ES ALARMANTE, DIFUNDAN  media
3 K 22
sotillo #2 sotillo
#1 Pues agárrate que llega un puente en Madrid y muchos invadirán tierras cercanas y lejanas, con estos datos
“Los casos de gripe en la Comunidad de Madrid han subido un 164% en la última semana y la tasa en la última semana de noviembre se dispara a 112 casos por cada 100.000 habitantes.“ Es para quedarse en casa y atrancar la puerta
1 K 21
Pertinax #3 Pertinax *
#1 NOS FUMIGAN.
0 K 18
g3_g3 #6 g3_g3 *
#5 Siempre procuro tener cuidado con lo que digo, aunque cada día menos. :professor:

Por fortuna, no tengo la desgracia de vivir en Madrid. 8-D

Eso sí, los mejores virus en Madrid. :-D
0 K 13
g3_g3 #4 g3_g3
Vamos a morir todos!!! :-O
0 K 13
#5 Setis
#4 Ten cuidado con lo que dices, que por menos en Madrid te encierran en una habitación y luego dicen que "igual te ibas a morir".
0 K 7

menéame