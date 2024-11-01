El autor del cartel "Obra vigilada por gitanos" sale al paso de las críticas: "Ha sido un error de imprenta"

Diego Barrul, directivo de la empresa Gitano Barrul y miembro de dicha etnia, pide disculpas por el "malentendido", descarta que la promotora Nalocasa haya tenido nada que ver, y aclara que el texto «se imprimió incompleto y malinterpretado»
| etiquetas: otra vigilada por gitanos , gitano , etnia , gijón , error
En Cataluña no hay ninguna obra (incluidas obras publicas) que no estén vigiladas por gitanos con su respectivo letrero con la rueda de carro y el nombre de la familia pertinente y por supuesto nunca hay nadie "vigilando" a ver cuando se abre ese melón, que parece mucha casualidad que solo ganen esos concursos este tipo de empresas.
«Es una falta de respeto absoluta… ¿A quién se le ocurre poner algo así?«, protestan hoy desde la Asociación Vecinal ‘Santiago’ de Nuevo Gijón, La Braña y Perchera, indignados por el marcaje racial que semejante pieza entraña. Al fin y al cabo, recuerdan en la citada entidad, la presencia del colectivo gitano en el barrio es habitual desde hace años, y «nunca hemos tenido problemas; no es justo que así, gratuitamente, se les marque de esta manera».
Si yo pusiese "por cabronazo de Dumbría" tambien me vendrían a la pluma?
Saludos