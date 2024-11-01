edición general
El autor del cartel "Obra vigilada por gitanos" sale al paso de las críticas: "Ha sido un error de imprenta"

El autor del cartel "Obra vigilada por gitanos" sale al paso de las críticas: "Ha sido un error de imprenta"

Diego Barrul, directivo de la empresa Gitano Barrul y miembro de dicha etnia, pide disculpas por el "malentendido", descarta que la promotora Nalocasa haya tenido nada que ver, y aclara que el texto «se imprimió incompleto y malinterpretado»

11 comentarios
MiguelDeUnamano
A Reverte le coló lo del "error de maquetación" con la mongolada, por intentarlo que no quede.
2 K 37
ipanies
#1 El informático es un payo!!! Manifestó indignado :troll: xD xD
3 K 48
Banshee2x
Un gitano pone un letrero de que la obra está vigilada por gitanos y a unos payos les parece un delito de odio :palm:

En Cataluña no hay ninguna obra (incluidas obras publicas) que no estén vigiladas por gitanos con su respectivo letrero con la rueda de carro y el nombre de la familia pertinente y por supuesto nunca hay nadie "vigilando" a ver cuando se abre ese melón, que parece mucha casualidad que solo ganen esos concursos este tipo de empresas.
1 K 21
Suleiman
#8 iba a decir justo eso. La famosa "seguridad' que si no pagas, te desaparecen las herramientas y maquinaria.
1 K 23
tpm1
#8 "la Fundación Secretariado Gitano (FSG) alertando de la existencia de un posible delito de odio"
1 K 21
Banshee2x
#10 Cierto, he leído la noticia original en diagonal y pensaba que eran los de la asociación de vecinos los que denunciaban el delito de odio, pero bueno viene a ser lo mismo.

«Es una falta de respeto absoluta… ¿A quién se le ocurre poner algo así?«, protestan hoy desde la Asociación Vecinal ‘Santiago’ de Nuevo Gijón, La Braña y Perchera, indignados por el marcaje racial que semejante pieza entraña. Al fin y al cabo, recuerdan en la citada entidad, la presencia del colectivo gitano en el barrio es habitual desde hace años, y «nunca hemos tenido problemas; no es justo que así, gratuitamente, se les marque de esta manera».
0 K 10
Kuruñes3.0
No podrá Diego Barrul poner lo que le salga del capote en la obra que vigila, siendo cierto?
Si yo pusiese "por cabronazo de Dumbría" tambien me vendrían a la pluma?
1 K 17
Lusco2
#2 Eres de Dumbria tirando pa Cee ?
0 K 7
Kuruñes3.0
#4 Pos si, por parte de padre, tb a Outes.
0 K 7
Lusco2
#6 Mucho gusto cabronazo, yo soy de una aldea terremota de Vimianzo
0 K 7
wendigo
Si no esta perpetrada a mano y con un uso espontáneo de la hortografia... es falsa :troll:

Saludos
0 K 10

