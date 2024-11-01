edición general
Automatización y robotización del sector del manipulado en el pepino  

Automatización, robotización y digitalización. La cooperativa almeriense Vicasol lleva estos tres conceptos a su línea de pepino Almería o tipo holandés. Una importante inversión tecnológica para ganar en productividad y competitividad en un mercado cada día más exigente en costes. Esta modernización ha sido merecedora del Premio Europeo para la Creación de Valor Económico, concedido a Vicasol por parte de la Confederación General de las Cooperativas Agrarias (Cogeca).

