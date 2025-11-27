edición general
Aunque lo nieguen los creyentes Dios es una hipótesis que ha sido ya descartada

Así Stengen comentaba que no hay término medio: o bien dios existe o no existe. Y si existe, sobre todo el único verdadero: el judeocristiano según nos llevan «explicando» doctos teólogos durante milenios dedica gran parte de su tiempo y sus increíbles poderes a realizar acciones que, no solo tienen consecuencias observables en nuestro universo, sino que muchas veces alteran (e incluso llegan a violar) las leyes fundamentes de la Física, de la Química y del resto del sólido conocimiento científico actual.

yoma #1 yoma
Y si no que aparezca Dios a desmentirlo :troll:
Asimismov #7 Asimismov
Dios existe para quienes hacen negocios en su nombre, toda clase de negocios, desde guerras a inquisiciones; desde bienes inmobiliarios a parcelas agrícolas y forestales; desde injustos privilegios a entusiastas subvenciones; desde ... a ...
#5 ombresaco
- el big bang no tiene sentido, todo tiene unz causa, luego Dios es la causa inicial
+ ¿y quien causó a Dios?
- Dios no tiene causa

Pues eso
#6 vituwaf
#5 Algo sin causa no tiene motivo para existir.
#4 Tiranoc
Ese de que no hay término medio, no se yo. Es posible que dios esté en estado cuántico y no esté determinada su existencia pudiendo existir y no existir al mismo tiempo.
nosomosnaiderl #2 nosomosnaiderl
Sólo sé que no sé nada. Sócrates.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#2 sólo se que no se nada, pero ESE barbudo menos :troll:
