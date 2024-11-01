·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12935
clics
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
10563
clics
La portada de 'El Jueves' sobre el franquismo que no va a sentar nada bien a Isabel Díaz Ayuso
7931
clics
Descubren cómo retrasar el alzhéimer de una forma muy sencilla tras estudiar a 300 personas durante 14 años
6626
clics
El ‘Plan Feijóo’ que ya existía: Puente se mofa del líder del PP con un zasca viral
5766
clics
El despido de los putos genios
más votadas
756
Cargos y afines al PP emprenden una campaña de acoso a las víctimas de la dana por redes sociales
474
El pánico se extiende por el Partido Republicano después de que el Departamento de Justicia revelara que los archivos de Epstein son más perjudiciales para Trump de lo que pensaban [Eng]
487
“Oh no, las terribles consecuencias de mis terribles acciones”, por Alberto González Amador
290
Fundación Madrina, lobby antiabortista, ofrece comida en la zona de la DANA a cambio de datos de embarazadas, o "susceptibles de quedar embarazadas" [Val]
439
Siete comunidades pagan por pruebas en la sanidad privada por no estar preparadas aún para usar las máquinas contra el cáncer que donó Amancio Ortega en 2021
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
29
clics
Aumentan los contagios de gripe (humana) en la última semana, especialmente entre los niños, y superan los de los últimos dos años
Según el último boletín del Carlos III, publicado este jueves, la tasa sube de 16,7 a 20,3 casos por cada 100.000 habitantes, pero en pequeños de entre uno y cuatro años escala desde los 23,3 hasta los 37,9 casos.
|
etiquetas
:
gripe
,
vacuna
4
1
0
K
40
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
40
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Torrezzno
Pero vamos a ver, si ya se hace campaña de vacunación en los colegios, via intranasal se la pusieron a mi hija. ¿Como se explica?. Antes nadie que fuese menor de 60 años se vacunaba.
0
K
20
#2
ombresaco
*
Según la gráfica de la noticia:
- Supera por bastante (proporcionalmente) a las de los 2 últimos años
- Está un poco por debajo de la de hace 3 años
El pico de hace 3 años fue mucho más bajo que el año pasado (de hecho, no hay pico como tal), pero sí es cierto que duró más, así que habría que mirar la cantidad de enfermos. El pico es importante de cara a dimensionar la sanidad.
Pero el titular se queda en: Aumentan los contagios de gripe (humana) en la última semana, especialmente entre los niños, y superan los de los últimos dos años
Pero bueno, otro caso para
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Brandolini
#1
Porque tu "antes" habla de hace muchos años, y este "estudio" habla de los 3 últimos años
0
K
10
#3
Javi_Pina
Al final le ha adelantado la gripe al covid por la derecha. 20 casos a los 100.000 vs 6.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
- Supera por bastante (proporcionalmente) a las de los 2 últimos años
- Está un poco por debajo de la de hace 3 años
El pico de hace 3 años fue mucho más bajo que el año pasado (de hecho, no hay pico como tal), pero sí es cierto que duró más, así que habría que mirar la cantidad de enfermos. El pico es importante de cara a dimensionar la sanidad.
Pero el titular se queda en: Aumentan los contagios de gripe (humana) en la última semana, especialmente entre los niños, y superan los de los últimos dos años
Pero bueno, otro caso para es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Brandolini
#1 Porque tu "antes" habla de hace muchos años, y este "estudio" habla de los 3 últimos años