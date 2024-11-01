edición general
Aumentan los contagios de gripe (humana) en la última semana, especialmente entre los niños, y superan los de los últimos dos años

Según el último boletín del Carlos III, publicado este jueves, la tasa sube de 16,7 a 20,3 casos por cada 100.000 habitantes, pero en pequeños de entre uno y cuatro años escala desde los 23,3 hasta los 37,9 casos.

Torrezzno #1 Torrezzno
Pero vamos a ver, si ya se hace campaña de vacunación en los colegios, via intranasal se la pusieron a mi hija. ¿Como se explica?. Antes nadie que fuese menor de 60 años se vacunaba.
#2 ombresaco *
Según la gráfica de la noticia:

- Supera por bastante (proporcionalmente) a las de los 2 últimos años
- Está un poco por debajo de la de hace 3 años

El pico de hace 3 años fue mucho más bajo que el año pasado (de hecho, no hay pico como tal), pero sí es cierto que duró más, así que habría que mirar la cantidad de enfermos. El pico es importante de cara a dimensionar la sanidad.

Pero el titular se queda en: Aumentan los contagios de gripe (humana) en la última semana, especialmente entre los niños, y superan los de los últimos dos años

Pero bueno, otro caso para es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Brandolini

#1 Porque tu "antes" habla de hace muchos años, y este "estudio" habla de los 3 últimos años
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Al final le ha adelantado la gripe al covid por la derecha. 20 casos a los 100.000 vs 6.
