edición general
7 meneos
7 clics
Aulas en tiendas de campaña: los niños palestinos regresan a clases en Gaza tras más de dos años de guerra

Aulas en tiendas de campaña: los niños palestinos regresan a clases en Gaza tras más de dos años de guerra

En Ciudad de Gaza se vuelve a oír el sonido de los niños aprendiendo. Las tiendas de campaña que ahora sirven de aulas son ruidosas y un poco caóticas, pero están llenas de vida. Algunos profesores señalan pizarras cubiertas de letras en inglés; otros invitan a los alumnos a pasar al frente y escribir palabras básicas en árabe. No se parece en nada a un día escolar normal. Pero, tras el alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre, es un comienzo. Despiués de más de dos años de guerra, el murmullo de las clases y las conversaciones.

| etiquetas: gaza , niños , palestinos , clases
5 2 0 K 77 actualidad
2 comentarios
5 2 0 K 77 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
Pocos niños regresaran con todos los que han asesinado esos asesinos Israelís.
1 K 40
#2 Poligrafo
Les va a llegar su Nuremberg a los fascistas sionazis.
0 K 8

menéame