Aulas en tiendas de campaña: los niños palestinos regresan a clases en Gaza tras más de dos años de guerra

En Ciudad de Gaza se vuelve a oír el sonido de los niños aprendiendo. Las tiendas de campaña que ahora sirven de aulas son ruidosas y un poco caóticas, pero están llenas de vida. Algunos profesores señalan pizarras cubiertas de letras en inglés; otros invitan a los alumnos a pasar al frente y escribir palabras básicas en árabe. No se parece en nada a un día escolar normal. Pero, tras el alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre, es un comienzo. Despiués de más de dos años de guerra, el murmullo de las clases y las conversaciones.