Las aulas en España tienen un problema de disciplina

Los docentes españoles se enfrentan a clases más disruptivas que la media internacional según el informe TALIS que publica la OCDE con datos de 55 países.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
No, el problema es de los padres que creen que pueden delegar la buena educacion y el respeto en los profesores.
#6 lordban
#2 Es un problema social en conjunto. Los niños son adictos a la dopamina, los padres son más blandos y tienen menos tiempo, los profesores son más blandos y están atrapados en un sistema educativo permisivo, el estado le ha quitado las herramientas correctivas a ambos bajo amenaza penal, culturalmente la disciplina y la mano dura están vista como algo retrogrado, y todos los medios audiovisuales que reciben los niños (que es el 50% de lo que les educa por simple mimetismo) tratan de historias y comportamientos transgresores. Con todo esto lo raro es que los niños no se suban al techo como monos.
manzitor #8 manzitor
#1 Ninguna cosa de estas tiene una sola razón. La sensación de delegación de las familias en el cole, como dice #2, para cuestiones de mero comportamiento y educación básica, habrá docentes cuyo perfil no maneje bien al alumnado (especialmente en secundaria), el número de alumnos por aula, esta generación que pasa 4 horas al día con el tiktok... todo suma.
Skiner #9 Skiner *
#2 El problema es que los padres no educan ni enseñan a tener respeto por los demás, los profesores tienen que enseñar su materia no educarte.
Son cosas diferentes y complementarias.
capitan__nemo #12 capitan__nemo *
#9 #2 pues que pongan una materia para eso con profesores especializados en eso (buena educacion, respeto, ...) con escuela para padres tambien para que se lo enseñen y apliquen (los hijos hacen mucho lo que ven en casa).
Una materia que despues tambien tendrá que ser transversal como otras muchas que ya hay.
vvjacobo #1 vvjacobo
Alguna solución que no sea a hostias?
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#1 Mandarlos con sus padres, semanas, meses o años.
andran #11 andran
#7 #4 Y que pasa si el padre es normal y el niño te sale gilipollas y le viene de lujo pasarse una semanita en su casa jugando al Fortnite o tocándose los huevos a dos manos.
El tierno infante sabe que sus padres no le pueden poner la mano encima, que no le pueden echar de la casa porque tienen obligación de mantenerlo, que no se les puede quitar internet, el movil o la play porque es maltrato psicológico, que se la pela si pasa de curso o si está repitiendo hasta los 48 años, etc, etc.

Dificil papeleta la que tienen los padres y los profesores.
Fumanchu #5 Fumanchu *
#1 En realidad la mayoría de las decisiones pasan por la violencia, es una parte estructural del ser humano que se nos olvida, entonces los chavales como no tienen una contraviolencia que debe ser más moderada y pedagógica que la que ellos hacen, que una madre le diga a su hijo que eso no se hace por el motivo que sea, está educando ejerciendo una coacción sobre el niño que en cierta manera es violenta en un límite, a los chavales encima hoy les dices que como siga con esa actitud probablemente…   » ver todo el comentario
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
como pochicho pachar!!!??????

Es algo sin solucion hasta que no tipifiquemos la estulticia como delito o como patologia inhabilitante...
#7 bibubibu
Si los padres son unos mierdas que no hacen su papel, el nene sale un mierda.

Eso ocurre por traer churumbeles por el qué dirán y aparcarlos en ese lugar llamado escuela para que otros traten con él.

Con expulsiones de esos nenes como se hacía antes, de días o semanas, veríamos como las cosas iban cambiando poco a poco. Si traes un nene idiotizado sin respeto ninguno, te lo quedas en tu puta casa y lo aguantas tú, que para eso es tu hijo.
Skiner #10 Skiner *
#7 Había algunos de esos "nenes" asalvajados que acababan siendo delicuentes peligrosos agradiendo gratuitamente a los demás como me pasó a mí y a otras personas del colegio y lo tuvimos que sufrir.
Por mucho que lo expulsaban no se arreglaba nada porque estaba profudamente tarado.
Supongo que ese sujeto hoy estará en la carcel.
