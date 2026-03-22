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El auge de familias en habitaciones de alquiler impulsa el "chabolismo vertical"

El auge de familias en habitaciones de alquiler impulsa el "chabolismo vertical"

La asociación de propietarios de pisos de arrendamiento alerta de que «son personas que vienen a trabajar y ayudar a impulsar la economía» y viven en cuartos, y defiende el impulso de parques de vivienda asequible

| etiquetas: vivienda , familia , trabajadores
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13 comentarios
6 2 2 K 73 actualidad
NPCMeneaMePersigue #13 NPCMeneaMePersigue
#12 Vaya ahora las normas solo son para mi? no son para ti? vaya eso me recuerda a cierta secta
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los salarios reales 30 años congelados, las empresas duplicando beneficios, ibex en recod y las familias viviendo en una habitacion porque nos gobierna la secta de pederastas, por lo mismo que el genocidio de las residencias, la masacre de los 230 asesinados en Valencia

Los cristianos debemos levantarnos y empezar la revuelta contra la elite de follaniños descuartizadores adoradores de satanás  media
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Falk #3 Falk
#1 y suma los impuestos, cada vez más y mayores.
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NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 mira la gráfica, son mas bajos para las empresas porque la secta de pedetas pago a montoro y el PP de abascal para que se los bajase pero a nosotros, la gente nos los subieron y el PSOE no lo ha cambiado

Que viendo que la gente no llega a fin de mes, salarios congelados, vivienda inacessible, genocidio de residencias, masacre en valencia esto es un genocidio de la elite de pederastas
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ContracomunistaCaudillo #10 ContracomunistaCaudillo
#4 al PSOE debería caerse les la cara de vergüenza. Están arrastrando las familias a la pobreza. No hay justificación, tú puedes ser un obrero de izquierdas, un fanático, o mercenarios a sueldo, pero no es posible excusar las mierdas de políticas que han hecho, y no vengan con el PP caca, el PP peor porque ya no se traga, ni la gente lo traga y se está viendo en las recientes elecciones y las que vienen.
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NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#7 Ya estais los sanistas con vuestras mentiras, el tiempo se os agota tik tak tik tak esto se hunde oeoeoeoe

Tus mentiras, hay otro envio entre los 5 ultimos pero esta cerrado  media
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Pertinax #9 Pertinax *
#8 No es "entre los cinco últimos". Se considera spam si el medio se repite en los cinco envíos anteriores, figura.
www.meneame.net/normas-comunidad/
Ahora vuelve a contar, pero bien, Oe-oe-oe.
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NPCMeneaMePersigue #11 NPCMeneaMePersigue
#9 @admin esto es una clara violacion de las normas, proceded a banearlo

Se penalizará con strike a aquellos usuarios que de forma repetida acosen, fuercen la discusión, insulten o reiteren comentarios [o notas] hacia otro usuario o hacia la comunidad. Esto incluye comentarios pero también acciones como voto negativo sistemático a un usuario a modo de persecución.
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Pertinax #12 Pertinax *
#11 Y cuando te has dado cuenta que que efectivamente es spam y no sabes dónde meterte, toca el turno a la pataleta. xD

Olvídame. Hasta aquí.
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NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue *
#5 falso, no hay ninguna noticia de ese medio abierta entre los 5 ultimos envios, la que hay se ha cerrado. Vaya ayer llorabas porque te señalo que vas con la secta satanica y hoy a perseguirme con mentiras

Ya ha pagado la secta satanica? como son los pagos? en especies o en efectivo?
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Pertinax #7 Pertinax
#6 A ver si va a suceder que tampoco sabes contar.
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jonolulu #2 jonolulu
"La asociación de propietarios de pisos de arrendamiento" muy preocupados por el bienestar de sus inquilinos
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menéame