El auge de familias en habitaciones de alquiler impulsa el "chabolismo vertical"

La asociación de propietarios de pisos de arrendamiento alerta de que «son personas que vienen a trabajar y ayudar a impulsar la economía» y viven en cuartos, y defiende el impulso de parques de vivienda asequible
| etiquetas: vivienda , familia , trabajadores
Los cristianos debemos levantarnos y empezar la revuelta contra la elite de follaniños descuartizadores adoradores de satanás
Que viendo que la gente no llega a fin de mes, salarios congelados, vivienda inacessible, genocidio de residencias, masacre en valencia esto es un genocidio de la elite de pederastas
Tus mentiras, hay otro envio entre los 5 ultimos pero esta cerrado
www.meneame.net/normas-comunidad/
Ahora vuelve a contar, pero bien, Oe-oe-oe.
Se penalizará con strike a aquellos usuarios que de forma repetida acosen, fuercen la discusión, insulten o reiteren comentarios [o notas] hacia otro usuario o hacia la comunidad. Esto incluye comentarios pero también acciones como voto negativo sistemático a un usuario a modo de persecución.
Olvídame. Hasta aquí.
www.meneame.net/user/NPCMeneaMePersigue/history
Ya ha pagado la secta satanica? como son los pagos? en especies o en efectivo?