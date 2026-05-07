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El auge evangélico en Madrid: estadios llenos, publicidad en autobuses y conexiones políticas

El evangelismo, en particular, resulta especialmente eficaz porque combina un conservadurismo moral estricto con un liberalismo económico. Madrid de Ayuso se ha convertido en el epicentro mundial del evangelismo. En Madrid abre una iglesia evangélica cada 4 días. La presencia de esta comunidad religiosa crece un 30% en una década en la capital

| etiquetas: evangelismo , madrid , religión
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11 comentarios
9 2 0 K 107 actualidad
Veelicus #3 Veelicus
Menudo cancer esta entrando por madrid y que nos va a afectar a todos
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tusitala #4 tusitala
#3 ¿Entrando desde donde?
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fofito #9 fofito
#4 Desde el aeropuerto
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#1 Icelandpeople
Madrillín DF.
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#8 Juantxi *
Acabar con la supremacía de la religión católica es una de las tres conclusiones claves del informe Kissinger respecto a los países iberoamericanos, que siempre se ha aplicado a España. Fracasaron cuando traían pastores yankees, pero ahora crecen con pastores hispanoamericanos. Espero que no aumente, por su deriva ultraderechista y sionista.
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#6 j3j3j3j3
Exigid laicidad real en las aulas. Desde siglos su modus operandi ha sido ir a por los niños y a los colegios se va a aprender ciencia y valores, no a ser víctimas de adoctrinamiento religioso. Como padres podéis exigir a los profesorado que el colegio sea un espacio libre de religion.
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Pataperro #7 Pataperro
#6 necesario, pero no suficiente.
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Connect #10 Connect
Ha entrado por el auge de la inmigración latina, pero esto va por generaciones. Sus hijos ya pasarán de las religiones, tal como hemos hecho nosotros. Y esto va también por el Islam. Los chavales que ya nacieron aquí, si la integración es buena, dejan la religión y el ramadán. Eso si, sino se les deja integrar pues caen en manos de radicales, que son los que también están interesados en la no integración para mantener adeptos.

La formación, la cultura y la educación reducen (que no elimina del todo) el caer en sectas y/o religiones.
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#11 Orka
Cortocircuito progre.
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Mesopotámico #5 Mesopotámico *
Alerta Evangelica!
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Pataperro #2 Pataperro *
Welcome, ¿no?

Pues a joderse toca.
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menéame