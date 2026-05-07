El auge evangélico en Madrid: estadios llenos, publicidad en autobuses y conexiones políticas

El evangelismo, en particular, resulta especialmente eficaz porque combina un conservadurismo moral estricto con un liberalismo económico. Madrid de Ayuso se ha convertido en el epicentro mundial del evangelismo. En Madrid abre una iglesia evangélica cada 4 días. La presencia de esta comunidad religiosa crece un 30% en una década en la capital
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La formación, la cultura y la educación reducen (que no elimina del todo) el caer en sectas y/o religiones.
Pues a joderse toca.