La Audiencia de Valencia rechaza de nuevo la imputación por la dana del presidente de la Confederación del Júcar

La sección segunda desestima, por unanimidad, un recurso de apelación de la acusación popular que ejerce el partido Valores contra un auto de la jueza instructora

| etiquetas: valencia , dana
1 comentarios
Edheo #1 Edheo
Y a dios? Nadie ha pensado en dios? Se le podría demandar... mandar semejante barbaridad, y no mandar ni un sms, ni una paloma... na de na.

Ha tenido que ser un dios judio, fijo
