La Audiencia Provincial de Valencia ratifica la decisión de la jueza de la dana de denegar que testifique Sánchez

La Audiencia Provincial de Valencia ratifica la decisión de la jueza de la dana de denegar que testifique Sánchez

Los magistrados de la Sección Segunda han desestimado así el recurso de apelación de Hazte Oír

#1 ldoes
Pero a mí me juraron que Pedro era igual o más responsable que Mazón en todo esto de la DANA. No entiendo nada :shit:
#4 Eukherio
#1 Creo que no hubo un solo medio de derechas que, a las primeras de cambio, no aprovechase para dividir responsabilidades. Alguno hasta creería que Mazón estaba gobernando en coalición con Sánchez.
Edheo #5 Edheo
#1 Más más... aquí juran y perjuran, que todos los muertos de valencia, fueron culpa del perro, no del amazón

Qué les vamos a hacer? Ni haciendo egb 10 veces, les viene una chispa de luz, si contradice su sesgo.

Supongo que siguen pensando tb, que el coletas gestionaba las residencias de madrid.

En este pais vivimos.
#2 laruladelnorte
La jueza de la dana pide al TSJ valenciano que investigue a Carlos Mazón por "negligencia grave"

Qué inyusticia. :foreveralone:
Edheo #6 Edheo
#2 Vamos a recoger todas las lágrimas de facha que ha provocado la jueza... que seguro que son más nutritivas que las normales y corrientes.
#7 laruladelnorte
#6 Tienen que ser puritíto veneno.
Edheo #8 Edheo
#7 Para matar ratas y cucarachas valen no?
Aunque si así fuera.... posiblemente moririan envenenados.
Supongo que por eso, se dice siempre, que son como las de cocodrilo... falsas.
jonolulu #3 jonolulu
Da igual, para el votante medio de la derecha Sánchez es culpable porque lo dice Vallés
