·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14941
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
7523
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
6105
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
4261
clics
Pantomima full - ex - futbolista
3993
clics
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
más votadas
444
Los titiriteros que fueron a la cárcel: "Nos usaron para perjudicar a Carmena y a Podemos"
560
TV turca agradece a España estar en el lado correcto de la historia
405
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
360
La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez
647
La prensa de Alemania acorrala a Merz por su silencio ante Trump tras las amenazas a España
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
13
clics
La Audiencia Provincial de Valencia ratifica la decisión de la jueza de la dana de denegar que testifique Sánchez
Los magistrados de la Sección Segunda han desestimado así el recurso de apelación de Hazte Oír
|
etiquetas
:
sanchez
,
juicio
,
dana
,
valencia
,
hazteoir
11
3
0
K
157
Tribunales
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
3
0
K
157
Tribunales
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ldoes
Pero a mí me juraron que Pedro era igual o más responsable que Mazón en todo esto de la DANA. No entiendo nada
3
K
43
#4
Eukherio
#1
Creo que no hubo un solo medio de derechas que, a las primeras de cambio, no aprovechase para dividir responsabilidades. Alguno hasta creería que Mazón estaba gobernando en coalición con Sánchez.
1
K
17
#5
Edheo
#1
Más más... aquí juran y perjuran, que todos los muertos de valencia, fueron culpa del perro, no del amazón
Qué les vamos a hacer? Ni haciendo egb 10 veces, les viene una chispa de luz, si contradice su sesgo.
Supongo que siguen pensando tb, que el coletas gestionaba las residencias de madrid.
En este pais vivimos.
1
K
16
#2
laruladelnorte
La jueza de la dana pide al TSJ valenciano que investigue a Carlos Mazón por "negligencia grave"
Qué inyusticia.
1
K
22
#6
Edheo
#2
Vamos a recoger todas las lágrimas de facha que ha provocado la jueza... que seguro que son más nutritivas que las normales y corrientes.
1
K
17
#7
laruladelnorte
#6
Tienen que ser puritíto veneno.
0
K
10
#8
Edheo
#7
Para matar ratas y cucarachas valen no?
Aunque si así fuera.... posiblemente moririan envenenados.
Supongo que por eso, se dice siempre, que son como las de cocodrilo... falsas.
1
K
17
#3
jonolulu
Da igual, para el votante medio de la derecha Sánchez es culpable porque lo dice Vallés
0
K
16
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Qué les vamos a hacer? Ni haciendo egb 10 veces, les viene una chispa de luz, si contradice su sesgo.
Supongo que siguen pensando tb, que el coletas gestionaba las residencias de madrid.
En este pais vivimos.
Qué inyusticia.
Aunque si así fuera.... posiblemente moririan envenenados.
Supongo que por eso, se dice siempre, que son como las de cocodrilo... falsas.