La Audiencia Provincial de Cuenca retira la manutención paterna a una hija mayor de edad que no mantiene relación con su padre desde hace dos años

La Audiencia Provincial de Cuenca modifica una sentencia en materia de divorcio, de tal manera que el hombre quedará exento de mantener a la hija del matrimonio y podrá disponer de la vivienda familiar. Según la información recogida en la resolución judicial, se modifican así distintas medidas tras la ruptura matrimonial y se desestima, tanto, el recurso de apelación presentado por la representación de la mujer como la impugnación formulada por el varón.
| etiquetas: audiencia provincial , cuenca , retira , manutención paterna , hija mayor
"La Sala ha recordado que, para que proceda la extinción de la pensión por falta de relación, es necesario que dicha situación sea imputable de forma principal y relevante al hijo, y que además haya causado un menoscabo físico o psíquico al progenitor. En el caso examinado, la Audiencia ha considerado que no se ha acreditado la existencia de un menoscabo de este tipo"
