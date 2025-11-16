edición general
La Audiencia Provincial de Cuenca retira la manutención paterna a una hija mayor de edad que no mantiene relación con su padre desde hace dos años

La Audiencia Provincial de Cuenca modifica una sentencia en materia de divorcio, de tal manera que el hombre quedará exento de mantener a la hija del matrimonio y podrá disponer de la vivienda familiar. Según la información recogida en la resolución judicial, se modifican así distintas medidas tras la ruptura matrimonial y se desestima, tanto, el recurso de apelación presentado por la representación de la mujer como la impugnación formulada por el varón.

Pertinax #1 Pertinax
Los hijos parece que crecen deprisa hasta que te divorcias a malas. :troll:
#2 gershwin
#0 Titular contrario a lo que dice el cuerpo que afirma que la Audiencia ha desestimado la extinción.
"La Sala ha recordado que, para que proceda la extinción de la pensión por falta de relación, es necesario que dicha situación sea imputable de forma principal y relevante al hijo, y que además haya causado un menoscabo físico o psíquico al progenitor. En el caso examinado, la Audiencia ha considerado que no se ha acreditado la existencia de un menoscabo de este tipo"
Fran_Ramos #3 Fran_Ramos
Mayor de edad...

... ya puede freír huevos.
