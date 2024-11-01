La Audiencia Nacional ordena investigar el presunto montaje policial contra Miguel Urbán

La Audiencia Nacional (AN) ha ordenado que se investigue el presunto montaje policial que involucraba al exeurodiputado de Podemos Miguel Urbán con una transacción de 40 kilos de cocaína. Así lo ha decidido la Sala de lo Penal en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que estima parcialmente el recurso de apelación de Urbán y le permite personarse como acusación particular.