La Audiencia Nacional ordena investigar el presunto montaje policial contra Miguel Urbán

La Audiencia Nacional (AN) ha ordenado que se investigue el presunto montaje policial que involucraba al exeurodiputado de Podemos Miguel Urbán con una transacción de 40 kilos de cocaína. Así lo ha decidido la Sala de lo Penal en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que estima parcialmente el recurso de apelación de Urbán y le permite personarse como acusación particular.
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"Podemos trafica con narcodictaduras"
Tus amigos hacen mofa de ti por votar a Podemos porque trafica, te inuncan a memes, te ridiculizan, se enfandan contigo por votar a traficantes, te dicen "todos son iguales", et.... dejas de votar a Podemos...
Pero la culpa de que no votes a Podemos es de Podemos....
Luego lo entendi. Con Pablemos yendo a China y a Cuba, con los posicionamientos con Iran, pues esta claro. Pablemos es un producto geopolitico. Los otros productos geopoliticos de otras fuentes, el PP, uso el lawfare que podia para limitar el acceso a un agente de "los otros".
Vamos, que eso de que el 15-M fue una revolucion y tal... los cojones. Tenemos a gente pagada por otra gente. A algunos ya lo sabiamos: PSOE, PP, VOX, CUP. A este lo estamos descubriendo ahora.