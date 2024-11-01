edición general
La Audiencia Nacional investiga al presidente de Sidenor por vender acero a una empresa de armamento israelí

El juez analiza posibles delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio y le cita a declarar el próximo 12 de noviembre

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
ay marrano!!! te van a crujir!!! de cara a la galeria claro, porque los que dan ordenes que te crujan luego a espaldas...bailando el hava nagila hava
#2 kobofen
complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio

Estamos locos.
jonolulu #3 jonolulu *
#2 Cooperador necesario. ¿Dónde está la locura?

Parece que en la empresa hay gente sensata y decente:

"Por el contrario, entiende que no procede por el momento considerar como persona jurídica investigada a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU dado el papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública, así como a impedir la continuación de la actividad presuntamente delictiva."
