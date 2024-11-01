La Audiencia Nacional deja en libertad al exedil marbellí fugado desde 2006 por el ‘caso Malaya’

La Audiencia Nacional ha decretado libertad provisional para Carlos Fernández, exconcejal del Ayuntamiento de Marbella relacionado con el caso Malaya y fugado desde 2006, tras su entrega voluntaria en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Fernández ha quedado en libertad con la obligación de comparecer el próximo 5 de noviembre, fecha en la que se celebrará el juicio del denominado caso Saqueo II... Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/detienen-carlos-fernandez-concejal-marbel
Fugado desde 2006 y seguramente no verán "riesgo de fuga"