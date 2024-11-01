La Audiencia Nacional abre diligencias contra autoridades israelíes tras la querella por el asalto a la Global Sumud Flotilla

IU y PCE se querellaron contra altas autoridades civiles y militares israelíes por su presunta vinculación en el asalto a las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla y la detención de cientos de personas. La misma instancia judicial ha recibido una segunda querella posterior firmada a título individual por cinco españoles que integraron las tripulaciones de las naves asaltadas.
"Los querellantes sostienen que los hechos ocurridos a raíz de que las tropas israelíes interceptaran los barcos de la última flotilla podrían ser constitutivos de los delitos de detención ilegal, piratería, tortura, y delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado en el contexto de la comisión de delitos de lesa humanidad y genocidio."
Visto lo visto no hay muchas esperanzas de que tengan mucho recorrido estas diligencias...