La Audiencia Nacional abre diligencias contra autoridades israelíes tras la querella por el asalto a la Global Sumud Flotilla

IU y PCE se querellaron contra altas autoridades civiles y militares israelíes por su presunta vinculación en el asalto a las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla y la detención de cientos de personas. La misma instancia judicial ha recibido una segunda querella posterior firmada a título individual por cinco españoles que integraron las tripulaciones de las naves asaltadas.

estemenda #3 estemenda *
Esto no tiene recorrido, que sea admitido a trámite no es más que un bomito gesto.
calde #5 calde *
#3 #4 Por desgracia.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Resultado: condenamos muy fuerte pero nada.
#1 Mustela
Que las abra pero no las cierre con cualquier patochada de ese gobierno genocida.

"Los querellantes sostienen que los hechos ocurridos a raíz de que las tropas israelíes interceptaran los barcos de la última flotilla podrían ser constitutivos de los delitos de detención ilegal, piratería, tortura, y delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado en el contexto de la comisión de delitos de lesa humanidad y genocidio."
#2 laruladelnorte
El precedente más cercano a estas querellas no augura su éxito en sede judicial. Recientemente, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña inadmitió y archivó la querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios altos mandos del Ejército hebreo por el asalto y abordaje de la embarcación Madleen integrada en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, ocurrido el pasado 8 de junio.

Visto lo visto no hay muchas esperanzas de que tengan mucho recorrido estas diligencias...
