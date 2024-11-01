edición general
La Audiencia de Madrid archiva la causa contra Santos Cerdán por faltar a la verdad en el Senado

El tribunal manda inadmitir la querella presentada por Hazte Oír.

| etiquetas: santos cerdán , senado
GeneWilder #2 GeneWilder
Faltar a la verdad = Mentir.
#1 vGeeSiz
pero la audiencia de Madrid no era facha?
#3 diablos_maiq
#1 no tanto como hazte odiar
Andreham #4 Andreham
#1 No tan fuerte, fachapobre.

Hasta los fascistas sabían que se aprieta pero no se ahoga.
#5 vGeeSiz
#4 xD xD xD xD xD

Me encanta lo de fachapobre, justo se lo estaba contando a un amigo, es mi insulto de mierda favorito
LázaroCodesal #6 LázaroCodesal
#5 No veo necesario inventar una palabra nueva para un concepto que ya está definido , estudiado y analizado hace casi dos siglos por Marx y Engels.
etimologia.com/lumpen/
#7 vGeeSiz
#6 yo creo que no entiendes bien lo que lees
