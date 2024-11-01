·
11
31 clics
31
clics
La Audiencia de Madrid archiva la causa contra Santos Cerdán por faltar a la verdad en el Senado
El tribunal manda inadmitir la querella presentada por Hazte Oír.
|
santos cerdán
senado
9
2
0
K
110
actualidad
7 comentarios
#2
GeneWilder
Faltar a la verdad = Mentir.
2
K
27
#1
vGeeSiz
pero la audiencia de Madrid no era facha?
2
K
19
#3
diablos_maiq
#1
no tanto como hazte odiar
0
K
10
#4
Andreham
#1
No tan fuerte, fachapobre.
Hasta los fascistas sabían que se aprieta pero no se ahoga.
1
K
11
#5
vGeeSiz
#4
Me encanta lo de fachapobre, justo se lo estaba contando a un amigo, es mi insulto de mierda favorito
0
K
10
#6
LázaroCodesal
#5
No veo necesario inventar una palabra nueva para un concepto que ya está definido , estudiado y analizado hace casi dos siglos por Marx y Engels.
etimologia.com/lumpen/
0
K
6
#7
vGeeSiz
#6
yo creo que no entiendes bien lo que lees
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
