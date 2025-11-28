edición general
Atresmedia y Mediaset sufren la pinza de TVE y las plataformas de pago

Los dos grandes grupos de televisión privada en España (Atresmedia y Mediaset) llevan cuatro años perdiendo cuota de pantalla, pero hasta ahora iban consiguiendo que ese descenso apenas impactara en sus ingresos y su cuenta de resultados. Sin embargo, el crecimiento de audiencia de la televisión pública y las plataformas de pago (Movistar+, Netflix, Prime Video, etc.) empieza a restarles ingresos y beneficio, y todo apunta a que este descenso se puede convertir en una pauta, como ya sucedió a la prensa escrita, fagocitada por internet y las red

| etiquetas: atresmedia , mediaset , tve , plataformas de pago
8 comentarios
cocolisto #1 cocolisto *
El titular da para colgar a su autor.Parece que empieza a doler.De ahí el ataque a la TV pública por tierra mar y aire.
Desideratum #3 Desideratum *
#1 Los cuatro caciques fascistoides que pastorean este país en las "sombras", (aunque ahora habría que hablar de penumbras porque van a calzón quitao) están que trinan.

Con la pasta que se han gastando en sobornar con sobres al Partido Putrefacto y el pastizal que cuesta mantener un medio de comunicación de una cadena televisiva, para comerle el tarro a la fachitiesez encabronada con su vida de mierda y que vota en contra de sus intereses, que venga ahora una Intxaurrondo, un Javier…   » ver todo el comentario
antesdarle #4 antesdarle
Y yo que me alegro. Salu2
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
y todo apunta a que este descenso se puede convertir en una pauta

Ojalá que sea así.
Cehona #6 Cehona
Para ver entrevistas continuas a Ayuso y Feijóo, y blanqueamiento de los fascistas, prefiero TeleAyuso que pago con mis impuestos.
Ya he borrado la teletienda de la sexta, solo veo la aldea gala de Wyoming.
Lamantua #8 Lamantua
Que cierren.
AlienRoja #7 AlienRoja
Telahinco (y sucedáneos) y A3Mierda llevan siendo de lo peor que hay en la TV desde hace muuuuuuuchos años. Sólo se salvan de la quema algunos programas, pocos.

A ver si, de una puta vez, se dan cuenta que se puede ganar más dinero haciendo buena TV, como hace RTVE, que metiendo mierdas y manipulando con bulos y mentiras al personal.

Espero ver pronto a profesionales de la talla de Dani Mateo y Wyoming en la televisión pública, como ya han hecho otros. La Griso, A.R., Motos y otros especímenes, que se queden donde están, que es lo que más les pega a su calaña.
