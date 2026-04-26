El atentado contra Trump en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el tercero en dos años

Los tiroteos nunca se vuelven costumbre. Pero en Estados Unidos, su terrible recurrencia —en escuelas, centros comerciales, en medio de debates en universidades— atormenta silenciosamente a toda la población. Incluido el hombre más protegido del país, el presidente Donald Trump. Los disparos que este sábado obligaron a evacuar temporalmente la Cena de Corresponsales en Washington, la primera a la que acudía Trump, marcan el tercer intento de atentado contra él en menos de dos años.