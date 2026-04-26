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El atentado contra Trump en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el tercero en dos años

Los tiroteos nunca se vuelven costumbre. Pero en Estados Unidos, su terrible recurrencia —en escuelas, centros comerciales, en medio de debates en universidades— atormenta silenciosamente a toda la población. Incluido el hombre más protegido del país, el presidente Donald Trump. Los disparos que este sábado obligaron a evacuar temporalmente la Cena de Corresponsales en Washington, la primera a la que acudía Trump, marcan el tercer intento de atentado contra él en menos de dos años.

| etiquetas: trump , atentado , fake
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3 comentarios
3 0 2 K 22 actualidad
Milmariposas #1 Milmariposas
Que no es un atentado... Es un paripé para desviar la atención por la escasa popularidad del zanahorio, por su nulo resultado en pseudo negociaciones en Irán, por seguir tapando los archivos Epstein...
Razones no le faltan para ello...
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#3 Comorr
#1 la bolsa sigue subiendo apesar de todo de la guerra de la crisis de su color Naranjito. Que es lo que quieren todo lo demás da igual
0 K 6
reithor #2 reithor
Montaje total.
1 K 19

menéame