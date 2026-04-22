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El atasco de la regularización en cada ventanilla: cinco funcionarios para una familia de 4 inmigrantes y más de una hora por solicitud

La admisión a trámite de la documentación no debería demorarse más de media hora por persona, explicaron los funcionarios de Correos desde detrás del mostrador. Al menos eso consta en el email que recibieron este lunes "a las 14.45 horas de la tarde". Ese correo electrónico y la práctica adquirida el pasado lunes, cuando comenzó el trámite presencial, será su única formación. "En teoría hay un curso, pero con el trabajo de la oficina y que empezamos el lunes, no nos ha dado tiempo"

| etiquetas: atasco , regularización , inmigrantes
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3 comentarios
5 2 3 K 43 actualidad
taSanás #1 taSanás
Ni tan mal. Son cosas que hay que hacer bien.
Lo noticeable sería ningún funcionario, vuelva usted el año que viene
2 K 27
#3 rafeame
#1 opino igual, están gestionando el futuro y la vida de personas. Es una responsabilidad importante y quieren hacerlo bien. El problema es de falta de gente, no de lentitud.
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Que me quedo sin desayunar!!!!
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menéame