Lo ataques de Irán redujeron la capacidad de producción de Arabia Saudí en 600.000 barriles diarios

Los ataques de represalia de Irán contra diferentes instalaciones energéticas de Arabia Saudí han provocado una reducción de la capacidad de bombeo del reino árabe de unos 600.000 barriles diarios, informó este jueves una fuente del Ministerio de Energía a la agencia de noticias oficial saudí SPA(..) Asimismo, los ataques iraníes contra una estación del oleoducto Este-Oeste «provocaron una pérdida de aproximadamente 700.000 barriles diarios de volumen bombeado a través del oleoducto, que es la principal ruta de suministro a los mercados globale