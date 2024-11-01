El ataque a un oleoducto en Italia puso en peligro el suministro de combustible en todo el sur de Alemania [ENG]

Un ataque contra un oleoducto en el norte de Italia puso en peligro el suministro de gasolina, gasóleo y combustible de aviación al sur de Alemania a finales de marzo, según la información obtenida por Business Insider y WELT AM SONNTAG. El incidente provocó que el suministro de crudo a Miro, la mayor refinería de Alemania situada cerca de Karlsruhe, a través del oleoducto transalpino, se interrumpiera durante varios días. «No recibimos crudo a través del oleoducto TAL durante tres días, hasta alrededor de las 2 de la madrugada del 30 de...