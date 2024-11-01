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El ataque a un oleoducto en Italia puso en peligro el suministro de combustible en todo el sur de Alemania [ENG]

El ataque a un oleoducto en Italia puso en peligro el suministro de combustible en todo el sur de Alemania [ENG]

Un ataque contra un oleoducto en el norte de Italia puso en peligro el suministro de gasolina, gasóleo y combustible de aviación al sur de Alemania a finales de marzo, según la información obtenida por Business Insider y WELT AM SONNTAG. El incidente provocó que el suministro de crudo a Miro, la mayor refinería de Alemania situada cerca de Karlsruhe, a través del oleoducto transalpino, se interrumpiera durante varios días. «No recibimos crudo a través del oleoducto TAL durante tres días, hasta alrededor de las 2 de la madrugada del 30 de...

| etiquetas: ataque , oleoducto , italia , combustible , alemania
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3 comentarios
5 2 0 K 76 actualidad
tul #1 tul
el mossad quiere a europa en su guerra y mataran a quien haga falta para conseguirlo
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
"Cuando se libra un conflicto armado, no sólo se libra contra objetivos militares, sino también contra objetivos de carácter estratégico. Y los oleoductos son un objetivo estratégico", declaró Pavel presidente checo
www.meneame.net/story/ucranianos-destruyeron-nord-stream-puede-estuvie
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Alguien busca poner a Alemania en pie de guerra, o son tonturas mías...?
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menéame