Un ataque contra un hospital en Sudán deja más de 60 muertos, entre ellos 13 niños

Al menos 64 personas han muerto y 89 han resultado heridas en el ataque contra un centro de salud en Sudán, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las víctimas mortales, se encuentran 13 niños. La oficina humanitaria de la ONU en Sudán había informado previamente que estaba "consternada por el ataque de ayer contra un hospital en Darfur Este, que según los informes mató a decenas de personas, incluidos niños, y aún más habrían resultado heridas".