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Un ataque contra un hospital en Sudán deja más de 60 muertos, entre ellos 13 niños

Un ataque contra un hospital en Sudán deja más de 60 muertos, entre ellos 13 niños

Al menos 64 personas han muerto y 89 han resultado heridas en el ataque contra un centro de salud en Sudán, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las víctimas mortales, se encuentran 13 niños. La oficina humanitaria de la ONU en Sudán había informado previamente que estaba "consternada por el ataque de ayer contra un hospital en Darfur Este, que según los informes mató a decenas de personas, incluidos niños, y aún más habrían resultado heridas".

| etiquetas: sudán , guerra , hospital , darfur
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8 comentarios
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Don_Pixote #1 Don_Pixote
Sudan?

Aquí tenemos una lista de conflictos relevantes y este no entra :troll:
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carakola #4 carakola
#1 A veeer... Irak, Siria, Líbano, Libia, Irán, Somalia y Sudan. Relevantes depende para quién
www.aljazeera.com/news/2003/9/22/us-plans-to-attack-seven-muslim-state
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ansiet #6 ansiet
#4 ¿Ucrania?, ah no perdón eso es una "operación especial".
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carakola #7 carakola
#6 Fuck the EU. ;)
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Nómada_sedentario #8 Nómada_sedentario
#1 pues ojo que aquí también tenía intereses Israel
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Cehona #3 Cehona
Que mania les ha dado a todos por arrasar hospitales y escuelas a todos los fascistas.
Los nazis eran más demócratas, gaseaban a todos por igual en las duchas.
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#2 tierramar *
. El general de cuatro estrellas Wesley Clark concedió a Democracy Now! en 2007, en la que Irán figuraba como el séptimo país de la lista de naciones de la región mediterránea que debían ser destruidas. Clark afirmó que, inmediatamente después del ataque al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, existía un plan para el cambio de régimen y las guerras en Oriente Medio y África. Además de Afganistán, figuraban otros siete países: Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y, finalmente, Irán. www.meneame.net/m/actualidad/avecina-cambio-historico-andreas-mylaeus
Añadiría que EEUU no sólo busca los países del Golfo sin también Europa, y mantener a Latino-america bajo su yugo sin que se pueda desarrollar.
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Pertinax #5 Pertinax
#2 Putin no tuvo problema en apoyar el golpe de Estado de al-Burhan, ya que el cambio de Gobierno no afectó a las pretensiones rusas en el país. Sin embargo, durante este periodo el Kremlin estrechó particularmente sus relaciones con Hemedti, cuya posición de poder, minas y reservas de oro lo hacían especialmente interesante para Prigozhin. Así, las Fuerzas de Apoyo Rápido se convirtieron en una parte clave del entramado de Wagner de extracción y contrabando de oro
www.defensa.gob.es/ceseden/-/el-oso-en-la-confluencia-del-nilo-la-pol�
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