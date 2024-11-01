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'Atalanta' atribuye el repunte de los ataques piratas frente a Somalia a la "oportunidad" percibida por Ormuz

'Atalanta' atribuye el repunte de los ataques piratas frente a Somalia a la "oportunidad" percibida por Ormuz

El bloqueo al que desde hace varias semanas está sometido el estrecho de Ormuz por parte de Irán primero y luego también de Estados Unidos está causando estragos en la economía mundial, por el impacto en el suministro de petróleo, gas y fertilizantes, entre otros productos, pero también ha sido percibido como una "oportunidad" para relanzar su actividad por los piratas que operan en aguas próximas a Somalia. En esta zona del océano Índico se produjo a finales del mes de abril un repunte en la actividad que ha recordado a la peor época vivida

| etiquetas: repunte , ataques , piratas , barcos , frente , somalia
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2 comentarios
2 1 0 K 45 mnm
#1 Celsar
Menuda jeta, que coincida con el reconocimiento de Somalilandia por "Israel" y la posterior protesta de Somalia no tiene nada que ver...
1 K 32

menéame